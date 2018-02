Ikke redde for å drømme stort og kanskje bli skuffet

ONGDM

Svenske Mia Börjesson var denne uka på besøk i Oppdal for å snakke med foreldre og ungdommer om ungdomstida; ikke bare om problemene og utfordringene, men om alt det gode og positive også.

Torsdag kveld holdt Börjesson et foredrag for foreldrene, fredag var det skoleungdommenes tur. Opplegget var i regi av Oppdal kommune.

Anerkjent foredragsholder til Oppdal Skal snakke om foreldrerollen anno 2018.

- Alle svarene kommer slett ikke innenfra, og du klarer ikke å gå gjennom livet uten hjelp og støtte fra andre, var Börjessons klare melding til ungdommene.

- Ikke rart ungdommen er skeptisk

- Vi må ikke fokusere på alt det negative i ungdomstiden, vi må gi barna reiselyst på livets reise og så må vi voksne gå foran som gode eksempler, oppfordret Börjesson foreldrene.

- Med alt det negative og alle begrensningene som vi fôrer ungene våre med, så er det jo ikke rart at de er skeptiske til å bli både tenåringer og voksne, mente Börjesson, som forklarte humørsvingninger, opprør og latskap i tenåringstiden som sorgreaksjoner.

- Om vi forstår at ungdommene sørger over at de snart skal forlate barndommen og gi seg i kast med ungdomstiden, ja, da bør vi kanskje også snakke til dem på en annen måte, mente Börjesson.

- Bruk mer humor

- Bruk mer humor, vær flinkere til å ha det morsomt i hverdagen og la barna se at livet er noe positivt, oppfordret Börjesson, som da lovte at forholdet til husets ungdommer ville bli lettere. Hun understreket også viktigheten med å hele tiden jobbe for at barna skulle få god selvtillit og et positivt selvbilde.

- Når man kjenner seg selv, vet hva man liker, hva som gir en energi, hva man er flink på, men samtidig også vet hva man ikke er flink til og at det slett ikke er så ille, ja, da blir livet mye triveligere og gladere å leve, og man lykkes også lettere, lovte foredragsholderen.

Det å ikke fokusere på alt det negative og triste, betyr ikke at man skal være realist og ikke skjønne at man kommer til å bli skuffet, såret og stange hodet mot veggen flere ganger i løpet av livet, var også ett av Börjesson klare meldinger.

- Det var nå litt langdrygt, men ho sa ganske mye smart også, kommenterer en av ungdommene som Opdalingen snakker med etter foredraget.

Seks av ungdommene som var til stede og hørte på Mia Börjesson tok seg tid til å snakke med oss etterpå.

- Ganske inspirerende

De forteller at mye av det foredragsholderen ga mening, men at en del også ikke berørte dem direkte. De seks vi snakket med fortalte at de hadde en ok tenåringstid og at de gledet seg til å bli voksne.

- Det var jo ganske inspirerende, det satt ting litt sånn i perspektiv, liksom. Og så er det viktig å ikke bare tenke på det negative. Ja, og så var det viktig å ha noe i hverdagen som man liker, som skal være sånn påfyll. Ungdommene har tydeligvis fått med seg mye av det Börjesson har snakket om. Hun snakket også mye om det å drømme om og planlegge framtiden.

- Hva drømmer dere om? Hva vil dere oppleve?

- Jeg håper å finne ei dame som jeg kan være sammen med resten av livet, svarte en.

- Jeg har lyst til å reise verden rundt og oppleve nye ting, svarte en annen.

Og så forteller de alle sammen at de vil reise mest mulig, møte nye mennesker, rett og slett smake på livet. En av ungdommene har lyst til å reise til andre siden av jorda, til Los Angeles for å oppleve livet og menneskene der.

- Men hva om alt dette ikke skjer? Mange av drømmene er store; hva om det i stedet bare blir en tur til Sverige eller hva om forholdet går rett vest?

- Vi er ikke så redde for å bli skuffa. Vi vet det kan komme til å skje. Men det vil jo alltid dukke opp nye muligheter, svarer ungdommene, og de er enige om at det ikke er farlig med store drømmer. Det er jo slik man gleder seg til livet.

Og så var det jo nettopp denne innstillingen Börjesson fortalte foreldrene kvelden før at de burde gi barna sine.

- De er jo glade i oss

- Hvorfor tror dere at ungdommer på Oppdal er så trygge på seg selv at de vil prøve nye ting?

- Vi har voksne og venner som støtter oss, svarer ungdommene. Man har kanskje ikke et godt forhold til alle voksne rundt seg, men det er alltid noen som er der, forteller de. Alle er overbevist om at uansett hva slags valg de gjør i livet så vil de hjemme støtte dem; til og med der det allerede er forventninger om at man skal ta ansvar, ta en spesiell jobb eller ta over en gård.

- De er jo glad i oss og vil det beste for oss. Det er jo ikke sikkert de er så enige, men de vil nok støtte oss til slutt, tenker de seks vi snakket med.

- Hva var det mest nyttige dere lærte under foredraget?

- At det vi gjør og sier betyr mye for andre. At det å hjelpe folk man ikke kjenner så godt betyr ekstra mye, svarer et par av ungdommene.

- Viktig å spørre om hjelp

- Det er viktig å spørre om hjelp når man føler man trenger det, er det en som svarer.

- Ja, og så er det viktig å følge drømmen, sette seg et mål og fokusere på det som skjer i framtiden, ikke se bakover hele tiden.

- Jeg husker best da hun snakket om han "løvegutten", han som fikk hjelp av kompisene på fotballaget. Det viser hvor viktig det er at kompiser hjelper hverandre, svarer en og henviser til Börjessons fortelling om da hun hjalp en ung fotballspiller med selvtilliten.

- At det er bra å drømme stort og selv om man bare kommer halvveis så er det bra det også, forklarer en av de unge og de andre sier seg enige.