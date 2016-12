Nye regler kom brått på

Stortinget vedtok så sent som 19. desember nye regler innen betaling for fysioterapibehandling.

- Dette kom litt brått på alle, sier fysioterapeut Kjetil Sandsten.

Fra 1.januar blir ordningen med betalingsfritak for de som har en sykdom på den såkalte sykdomslista i fysioterapiordningen avviklet, med unntak av barn opp til 16 år og de som er registrert med yrkesskade.

- Dette betyr at alle som hittil har fått fri behandling etter blant annet operasjoner, slitasjegikt, leddgikt, slag og hjerteoperasjoner, må betale egenandel på lik linje med andre, forteller fysioterapeuten til Opdalingen.

Den nye ordningen kompenseres noe med at taket på egenandelen er satt ned til 1.990 kroner. Før var taket på 2.600 kroner.

- Her blir en stor pasientgruppe rammet, og jeg synes dette er uheldig. Vi regnet med en utsettese på vedtaket til 1. juli neste år, men slik ble det ikke. Det er heller ikke flertall for dette forslaget i Stortinget, men jeg tror saken druknet noe i kjølevannet av regjeringsforhandlngene før jul, sier Sandsten.

De nye reglene gjelder også kommunefysioterapien, som nå blir pålagt å ta betaling ved hjemmebesøk.

- Det er opp til hver enkelt kommune om de vil følge den nye ordningen. Til syvende og sist vil vi gjøre dette på en skikkelig måte, slik at alle får den behandlingen de har behov for på en ordentlig måte. Men jeg håper ikke at siste ord er sagt i denne saken, og at det blir en endring på dette, sier Sandsten.