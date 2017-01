Odd Sørli skadet seg i Mesternes Mester og måtte gi opp

I kveldens episode av Mesternes Mester på NRK, var uhellet ute for Odd Sørli. Den tidligere alpinisten som representerte Oppdal i sin aktive karriere, har imponert både meddeltakere og seere, men da han gikk i asfalten i øvelsen sykkelritt lagtempo, var det ubønnhørlig slutt.

- Jeg har røket noen muskelfester og skaden er så alvorlig at jeg må trekke meg, sa han til de andre deltakerne etter et besøk på sykehuset i Kalamata i Hellas.

Lørdagens temavinner og romkameraten til Sørli, er imponert over seriens eldstemann.

- Det har vært en glede å våkne om morgenen til ditt blide åsyn. Maken til tæl, guts og vinnerskalle har jeg knapt opplevd, sa tidligere landslagskeeper Frode Grodås, da Sørli bekjentgjorde at han måtte gi seg.

Oddemann er tidenes eldste deltaker i Mesternes Mester, uten at alderen har vært en hemsko for prestasjonene. 62-åringen vant til og med flere av øvelsene, før uhellet var ute.

- Du har bevist at dåpsattest bare er et stykke papir, og at alder bare er et tall, sa programleder Dag Erik Pedersen, før Odd Sørli tok farvel med de andre deltakerne i Mesternes Mester 2017.

Fakta om Odd Sørlie: Han er en av pionerene i norsk alpinsport. Han tok 8 NM-gull i slalåm og storslalåm fra 1975 til han gav seg i 1984. Han deltok i tre OL og har en 6.plass fra VM som sin beste internasjonale plassering. Odd var kjent for sin fryktløse stil der det gjaldt å gi full gass fra start selv om det ofte resulterte i at han kjørte ut før han nådde mållinja. «Vinn eller forsvinn» var Odds motto i alpinbakken. (Kilde: VG)