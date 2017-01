- Dess lenger ut i distriktene, dess større misnøye

Landets bondelag markerte tirsdag ettermiddag sin protest mot regjeringens foreslåtte landbrukspolitikk. Norske bønder mener at regjeringens jordbruksmelding sender landbruket ut på feil kurs.

I Rennebu arrangerte bondelaget bålbrenning på parkeringsplassen ved Coop Extra, og folk møtte opp i et bra antall for å markere sin misnøye med regjeringens politikk.

- Aksjonen er en protest mot den foreslåtte jordbruksmeldingen. Regjeringen legger opp til større bruk og et mere sentralisert jordbruk. Dette vil automatisk skje, hvis markedsreguleringsordningen blir vedtatt i Stortinget. Vi opplever også at jo lengre ut i distriktene vi kommer, jo større er misnøyen til den foreslåtte meldingen, sier leder i Rennebu Bondelag, Tormod Herre.

Lasershow på Almannberget i Oppdal

I Oppdal startet de markeringen to timer senere enn resten av landet. Dette fordi de kjørte et lasershow på Almanberget samtidig som bålbrenningen. På fjellveggen står det tirsdag kveld med store grønne bokstaver "Nei til jordbruksmeldingen. Ja til norsk landbruk!".

Både lokale bønder, politikere og andre interesserte dukket opp til markeringen ved Slakthuset Eidsmo Dullum i Oppdal. Leder Arnt Vasli i Lønset Bondelag og Kari Toftaker i Oppdal Bondelag var fornøyd med oppmøtet.

- Det vi reagerer mest på i jordbruksmeldingen er at den viser et tydelig signal på avvikling. Ordet "avviklet" er nevnt hele 55 ganger i ti meldinger, sier Toftaker til Opdalingen.

I stortingsmeldingen foreslås det blant annet å kutte halvparten av landets melkeregioner.

- Vi kan risikere at kvotene blir solgt til mer sentrale strøk der det er enklere og billigere å produsere. Vi vil ha landbruk over hele landet. Vi klarer ikke å konkurrere med sentrale strøk, forteller Vasli.

Vil kutte avløsertilskuddet

Toftaker og Vasli er heller ikke fornøyd med at regjeringen vil kutte avløsertilskuddet og overføre pengene til husdyrtilskudd.

- Plutselig får bonden råderett over hva man skal gjøre med midlene. Det kan føre til at pengene blir brukt på noe annet enn avløser og at bonden ikke tar etterlengtet ferie, sier Toftaker.

I meldingen går regjeringen også inn for å fjerne bønders mulighet til førtidspensjon.

- Jeg håper ikke den ordningen blir avviklet. Om fire år blir jeg 62 år, og da har jeg tenkt å gi meg. Jeg har en sønn som er villig til å ta over, forteller Vasli.

Se bildeserie fra markeringene i Oppdal og Rennebu øverst i artikkelen!