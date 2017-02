Sjekk forventet levealder i Sør-Trøndelag

Forventet levealder er en viktig pekepinn på hvordan det står til med folkehelsa i et land eller en kommune.

I 2015 var forventet levealder 84,2 år for kvinner og 80,4 år for menn. Forventet levealder har økt mer eller mindre kontinuerlig de siste 170 årene, bare avbrutt av verdenskriger og spanskesyken i 1918.

Fra om lag 1940 ble kvinners levealder stadig høyere og økte mer enn menns. De siste 20 årene har forskjellen mellom menns og kvinners levealder blitt mindre.

Det er store fylkesforskjeller og til og med mellom bydeler i større byer.

Forskjellen mellom høyeste og laveste levealder i norske kommuner er om lag fem år for både menn og kvinner. Denne forskjellen er tydelig også når vi ser bort fra de minste kommunene der tallene kan svinge mye fra år til år på grunn av rene statistiske tilfeldigheter.

Størst er forskjellene innad i Oslo by. Ifølge tall fra SSB varierte menns levealder i 2008-2011 fra 73,2 år på Sagene til 82 år i Vestre Aker. Dette er en forskjell som er omtrent like stor som den vi hadde for hele landet i perioden mellom 1960 og 2015.

I perioden etter 1960 har sosiale forskjeller i levealder økt.

I perioden etter 1960 har Norge gått fra å ha verdens høyeste levealder til å havne et stykke ned på verdensrankingen.

Norge har hatt en mindre gunstig utvikling i dødelighet i de yngste og eldste aldersgruppene enn det andre OECD-land har hatt.

Kilde: Folkehelseinstituttet