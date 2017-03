Gjevilvatnet – et regulert vannmagasin

TrønderEnergi er operatør for Driva kraftverk og utøver denne rollen innenfor rammen av tillatelser og begrensninger som er gitt av Stortinget gjennom konsesjon til Driva kraftverk.

Manøvreringsreglementet som omfatter Gjevilvatnet er en del av denne konsesjonen.

Vilkårene i konsesjonen er et resultat av en konsesjonsprosess der mange ulike samfunnshensyn er veid opp mot hverandre. Noen av de viktige samfunnshensynene som gjør seg gjeldende her er energi og klima, forsyningssikkerhet, flomdemping, verdiskaping, naturvern, økologisk tilstand, naturmangfold, estetikk/landskap og rekreasjonsbruk.

For det har aldri vært noen tvil om at vannkrafta til tross for sine mange samfunnsmessige fordeler, også bærer med seg ulemper for en del miljø- og naturverdier. Denne erkjennelsen lå til grunn også den gangen Stortinget etter grundige overveielser bestemte at Gjevilvatnet skulle inngå som en sentral del av regionens kraftforsyning.

En utbredt misforståelse, som tas opp fra hytteforumet, er at når vannstanden i Gjevilvatnet er under kotenivå 656,80 pr 1. juni, så bryter operatøren kravene i konsesjonen. Dette er ikke riktig.

Terskelverdiene det refereres til er ikke et krav om minimum vannstand, de er grenser for når operatøren har handlefrihet til å starte kraftverket. Og grensene er lagt inn i konsesjonen fordi det er ønskelig at tilsiget til Gjevilvatnet skal gi vannstandsøkning gjennom sommeren. Men denne regelen overstyres av en annen bestemmelse i konsesjonen som gjelder vannføringen i Driva elv. Vi er pålagt gjennom konsesjonen å kjøre kraftverket så lenge vannføringen ved Elverhøi er under visse grenseverdier i perioden 15. mai til 15. oktober. Konsesjonsgiver har altså gitt prioritet til vannføring i Driva elv foran vannstand i Gjevilvatnet.

Oppdal hytteforum etterspør hva TrønderEnergi har tenkt å foreta seg for at vannstanden skal være så høy som mulig de kommende sesonger.

Det er viktig å understreke at det ikke er et mål i seg selv at vannstanden skal være så høy som mulig. Tvert i mot – som operatør for Gjevilvatnet må vi alltid holde oss innenfor kravet til både laveste og høyeste regulerte vannstand. Vi må planlegge ut fra det vi vet om snøsmelting, nedbør og framtidig prisbilde for å disponere vannet best mulig innenfor disse kravene.

Kostnadseffektiv produksjon til best mulig pris innenfor de rammer som Stortinget har satt er et mål for oss. Kraftbransjens samfunnsoppdrag er nettopp å levere lønnsom produksjon og distribusjon av fornybar energi, innenfor strenge myndighetsgitte rammer for forsyningssikkerhet, miljø, natur, klima, flomberedskap og så videre. Myndighetene følger opp overholdelsen av disse hensynene gjennom et aktivt tilsyn med bransjen.

Og la det ikke være noen tvil, vi lytter til de innspillene som kommer fra hyttefolket. Vi har stor forståelse for hytteforumets opplevelse av situasjonen, men i dette innlegget forsøker vi å forklare at det også er en rekke andre interesser vi må ivareta i rollen som vannkraftoperatør.

De tørre årene som vi nå har hatt er ingen ønskesituasjon. Vannstanden i Gjevilvatnet var på et historisk lavt nivå i fjor sommer, og det ville vært bra for alle parter om vi hadde hatt mer vann i Gjevilvatnet da. Vi håper derfor at vannstanden i Gjevilvatnet blir høyere denne sommeren, og det er et av perspektivene vi har med oss når vi manøvrerer fremover.

Når det gjelder eventuelle prosesser overfor fiskeforvaltningen med ønske om å se på kravene til vannføring i Driva i forbindelse med etablering av fiskesperra, så vil vi i TrønderEnergi stille oss positive til å bidra med kunnskap og innspill i en slik dialog.

Vi kommer gjerne til et medlemsmøte i Hytteforumet for å følge opp og utdype relevante forhold knyttet til dette innlegget.

TrønderEnergi ser frem til en fortsatt god dialog med brukerinteressene i Gjevilvassdalen.