Politi og ambulanse på vei til trafikkulykke ved Brattås på Berkåk.

To biler involvert skal være involvert i trafikkuhellet. Hendelsen skal ha skjedd på lite trafikkert veg.

Like før klokka halv åtte lørdag kveld melder Sør-Trøndelag politidistrikt på Twitter at UP og helse er på stedet og at det er materielle skader på to biler.

- Det skal ikke være snakk om alvorlig personskade. Helse sjekker de involverte nå, skriver politiet på Twitter.