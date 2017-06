Hytter uten strøm får unntak fra oljeforbud

Regjeringen presenterer torsdag et forbud mot oljefyring i bolighus, næringsbygg og offentlige bygg. Hytter uten strøm får unntak.

Bakgrunnen for unntaket er ifølge klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) at det er vanskeligere og ofte uforholdsmessig dyrt med alternativer, melder NRK.

– Og det er ikke et stort omfang på det. Det betyr at klimaeffekten versus kostnadene ville blitt litt i drøyeste laget, sier Helgesen.

Ifølge forslaget til forskriften, som ble sendt på høring i desember 2016, skal forbudet tre i kraft fra 2020.

Miljøstiftelsen ZERO mener tiltaket er svært viktig og sender et kraftig signal om at vi er på vei bort fra fossil til fornybar energi.

– Norske bygg blir nå den første oljefrie sektor i verden. Utfasingen vil ha stor ringvirkning i Norge og internasjonalt og viser at Norge kan være en klimaspydspiss når vi vil, sier ZERO-leder Marius Holm.

Ifølge stiftelsen er det første gang et land forbyr oljefyring til oppvarming i eksisterende bygg. Flere land har allerede lagt ned forbud mot å installere nye oljefyrer, slik Norge gjorde i de nyeste byggtekniske forskriftene.