Kari Toftaker (Sp) skapte debatt rundt idretthall kontra flerbrukshall

Kari Toftaker (Sp) la fram tre endringsforslag til handlingsplanen for Oppdal kommune da den ble debattert i kommunestyret onsdag.

Når det gjelder idrettshall så ønsket Toftaker å holde valgløftet om flerbrukshall, og foreslo følgende:

Realisering av flerbrukshall med en kostnadsramme på 100 000 000 innarbeides i handlingsplanen. Tiltaket medfører 2,0 mill. kr. i økte utgifter/tapte inntekter årlig for Oppdal kommune. Forslaget finansieres med økte årlige frie inntekter samt ved å forlenge avdragstid på eksisterende lån slik at den samlede årlige inndekning blir 2.0 mill. kr.

Kommunestyret ber om at plasseringen av ny flerbrukshall blir fastsatt i reguleringsplan der ønskelige samfunksjoner med eksisterende idrettshall søkes optimalisert. Fylkeskommunen skal eie / være medeier i flerbrukshallen.

Den nærmere avklaring av tomtegrunn og driftsforhold må løses i en avtale med fylkeskommunen, med godkjenning av formannskapet. Det nevnte årlige beløpet på 2 mill. kr. skal utgjøre kommunens samlede bidrag til investerings- og FDV-kostnadene med hallen.

Kommunestyret ber rådmannen igangsette arbeid med reguleringsplan for området der plasseringen av flerbrukshallen avklares. Videre bes rådmannen sørge for å legge fram framforhandlet avtale med fylkeskommunen for godkjenning.

Når det gjelder temaet om nydyrking foreslo Toftaker å doble tilskuddet til nydyrkiing i kommunen:

Ordningen med nydyrkingstilskudd opprettholdes i perioden. Tiltaket på kr. 300000,- finansieres årlig fra næringsfondet.

Kari Toftaker ønsket også å bruke penger på å få i gang arbeidet med en kantine på ungdomsskolen. Hun la fram følgende forslag:

Utbygging av kantine ved Oppdal ungdomsskole Forprosjekt budsjettert med kr 320 000 iverksettes i planperioden. Tiltaket finansieres ved bruk av Kapitalfondet.

Representant Trygve Sand fra Venstre "arresterte" Toftaker for at hun kritisierte formannskapets bruk av penger, mens hun i neste omgang bruker like mye penger i sitt eget forslag. Han understreket også at utbyggingen av idrettshallen er basert på et samarbeid med fylkeskommunen og at man dermed også må ta hensyn til hva fylket har behov for.

Representant Ingvill Dalseg fra Høyre sa seg enig med Sande, og understreket at når man samarbeider med andre, for eksempel fylkeskommunen, så er det snakk om å gi og ta, og at man må ta hensyn hva samarbeidspartnerne ønsker ut av samarbeidet. Og Dalseg inviterte Toftaker til å være med på et felles og enstemmig vedtak om handlingsplanen.

Ordfører Kirsti Welander tok også ordet og gjentok at hun var skuffet over at rådmannen ikke hadde innarbeidet idrettshallen i sitt opprinnelig forslag, men at hun var glad for at formannskapet nå ser ut til å ha funnet det riktig å gi plass til idrettshallen i handlingsplanen.

- Toget går nå, og enten er vi med på en idrettshall som vi kan være med å bruke, eller så bygger fylkeskommunen en hall som de bruker og som er mindre og som vi ikke kan bruke, konstaterte ordføreren.