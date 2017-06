Sigmund Fostad (FrP) fikk ros for forslag til handlingsplan

Sigmund Fostad og FrP høstet mange godord for sine forslag til handlingsplanen for Oppdal kommune som ble debattert i kommunestyret onsdag.

Fostad uttrykte likevel skuffelse over at temaet fornybar energi ikke ble tatt mer inn i debatten. Han understreket at gjenbruk og fornybar energi vil redusere kommunens utgifter i framtidien.

Følgende forslag ble fremmet av FrP:

Kommunestyret vedtar som handlingsplan for 2018-2021, det opprinnelige vedlagte forslaget fra rådmannen til formannskapet, med følgende endringer/tillegg:

1. Idrettshall.

Det vises til framlagt skisseprosjekt for idrettshall, utarbeidet av arbeidsgruppe med representanter fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og Oppdal kommune. Realisering av idrettshallprosjektet i tråd med prosjektrapporten innarbeides i handlingsplanen. Tiltaket medfører 2,0 mill. kr. i økte utgifter/tapte inntekter årlig for Oppdal kommune. Forslaget finansieres med økte årlige frie inntekter, jfr. rådmannens beregninger i saksinnledningen, samt ved å forlenge avdragstid på eksisterende lån slik at den samlede årlige inndekning blir 2.0 mill. kr.

Kommunestyret ber om at plasseringen av ny idrettshall blir fastsatt i reguleringsplan der ønskelige samfunksjoner med eksisterende idrettshall søkes optimalisert. Fylkeskommunen skal eie idrettshallen. Den nærmere avklaring av tomtegrunn og driftsforhold må løses i en avtale med fylkeskommunen, med godkjenning av formannskapet. Det nevnte årlige beløpet på 2 mill. kr. skal utgjøre kommunens samlede bidrag til investerings- og FDV-kostnadene med hallen. Kommunestyret ber rådmannen igangsette arbeid med reguleringsplan for området der plasseringen av idrettshallen avklares. Videre bes rådmannen sørge for å legge fram framforhandlet avtale med fylkeskommunen for godkjenning.

2. Kulturhuset.

Kulturhuset tilføres investeringsmidler på kr. 2520000,- i 2018. Midlene skal brukes til gjennomføring av bygningsmessige endringer som det er søkt om, slik at lovpålagte tiltak prioriteres først. Tiltaket finansieres med kr. 450000,- i momskompensasjon, og kr. 2050000,- i lån fra kapitalfondet.

3. Demensboligene og Dagsentret.

I forbindelse med driftsstart av demensboligene overflyttes en midlertidig bevilgning på kr. 600000,- fra Dagsentret for demente til å dekke kostnader med bemanning i de nye boligene. Kommunestyret ønsker å se nærmere på det fremtidige behovet til Dagsentret for demente, og ber rådmannen legge fram en sak til Driftsutvalget der behovet blir nøye vurdert, samtidig som muligheter for andre tiltak blir belyst. Saken legges fram for Driftsutvalget i god tid før budsjettbehandlingen for 2018.

4. Effektivisering. Besparelser.

Kommunestyret ber om at rådmannen, før neste revisjon av handlingsplanen, legger fram en vurdering av mulighetene for bedre og raskere markering av endringer i ressursbehovet innenfor de forskjellige kommunale virksomhetsområder, slik at det kan brukes til reell omfordeling i handlingsplanen.

I tidligere handlingsplaner er det gjentatte ganger påpekt at Oppdal har høye kostnader til energiforbruk i forhold til andre kommuner. I kommunens Klima- og energiplan er det foreslått at kommunen tar i tak både med energisløsingen, gjenvinning og varmepumper. I mange anlegg er det allerede investert i løsninger som forutsetter varmepumpe/gjenvunnet varme. Men fellesanlegget som skulle produsere gjenvinning og jordvarme er uteblitt. Ifølge tidligere beregninger vil en slik løsning gi store, varige besparelser. Kommunestyret ber rådmannen fremme forslag til en slik samlet løsning i god tid før neste revisjon av handlingsplanen. Kostnadene med et slikt prosjekt dekkes av infrastrukturfondet.

5. Nydyrking.

Ordningen med nydyrkingstilskudd opprettholdes i perioden. Tiltaket på kr. 150000,- finansieres årlig fra næringsfondet.

6. Bredbåndutbygging.

Kommunestyret går inn for å yte tilskott til bredbåndutbygging i deler av kommunen der det i utgangspunktet ikke kan regnes å være bedriftsøkonomisk lønnsomt. For å kunne nyttiggjøre seg tilskottsmidler fra NKOM og STFK, avsettes det inntil kr. 700000,- som engangs investeringstilskott i 2018. Bevilgningen dekkes av infrastrukturfondet, og søknader avgjøres av kommunestyret.

7. Gravfeltet på Vang.

Kommunestyret går inn for opprusting og utvikling av gravfeltet som en severdighet med sikte på tilrettelegging for økning i turisttilstrømningen. Under forutsetning av at arbeidsgruppa utarbeider og får godkjent en konkret prosjektplan for en langsiktig utvikling av feltet, vil kommunestyret støtte en videre oppfølgning i handlingsplanen. Årlige bevilgninger på inntil 250000,- dekkes fra infrastrukturfondet. Arbeidsgruppa for Vang avgir årlig rapport om tiltakene til kommunestyret.

8. Opplæringskontor.

Kommunestyret godkjenner tilskott til det tverrfaglige opplæringskontoret, jfr. søknad fra Nasjonalparken Næringshage med kr. 175000,- hvert år i planperioden. Beløpet finansieres ved tilsvarende reduksjon av midler til sentraladministrasjonen, der tilsvarende arbeidsoppgaver har ligget til nå.

9. Forskottering Nerskogvegen.

Kommunestyret samtykker i forskottering av inntil kr. 5 mill. til oppgradering av Nerskogvegen dersom den øvrige del av finansieringen av prosjektet går i orden. Forskotteringen ytes som lån til fylkeskommunen mot garantert tilbakebetaling med rentefot 3 % p.a. i inntil 5 år.

10. Fornybar energi.

Kommunestyret mener at mulighetene for utvikling av fornybar energi i kommuneområdet bør avklares snarest slik det er forutsatt i gjeldende Energi- og klimaplan. Dette vil kunne ha helt utslagsgivende betydning for mulig framtidig satsing på en utvikling som kan styrke lokal virksomhet, samtidig som det kan medvirke positivt til å nå de energi- og klimamål som er satt både globalt og nasjonalt. Kommunestyret ber om at rådmannen snarest utarbeider en arbeidsplan for en slik avklaring, slik at den kan behandles senest sammen med forslaget til ny Energi- og klimaplan.

11. Luvegen 7.

Kommunestyret fastsetter at denne tomta skal nyttes til framtidige kommunale boliger for beboere med særskilte behov.

12. Kjøp av festet grunn.

Kommunestyret viser til de forskjellige rentesatser som nyttes ved beregning av festeavgifter og lån til kjøp av grunn, og ber rådmannen legge fram en vurdering av fordeler og ulemper med mulig omgjøring fra feste til eie av større arealer som kommunen fester. Vurderingen bes framlagt før behandlingen av budsjettet for 2018.