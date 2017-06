- Det koster å være pionerer

- Det koster å være pioner, det er det som er utfordringen med å være først med noe, veien blir til mens man går, det samme gjelder også for regler og forskrifter man må rette seg etter, uttalte stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp) da Opdalingen snakket med henne på elvekanten på Driva.

- Nå er jeg trygg på at miljømessige krav blir tatt vare på, spesielt fordi man har valgt å legge anlegget akkurat her, ikke på grunn av elva, men på grunn av grunnforholdene generelt. Man bruker ikke vann fra elva, men grunnvann, noe som er betryggende når man skal holde til ved et nasjonalt laksevassdrag.

Med på omvisningen var også lokal Sp-leder John Torve og gruppeleder Ola Husa Risan, samt Olav Skjøtskift som var guide og som informerte om prosjektet.

Blant annet må det bygges ny kraftledning til området som skal ha tre ganger så stor kapasitet som i dag. Hele anlegget vil dekke 33 dekar.

- Et slikt anlegg vil få stor betydning for området, og det er veldig bra at man ser muligheten for å skape arbeidsplasser også i innlandet. Dette er en utfordring uansett om man snakker Trøndelag eller Rogaland, det er lettere å etablere noe langs kysten enn lenger inn i landet. Dette vil være et prosjekt som viser at det er mulig å skape noe i innlandet også.