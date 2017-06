Sykefraværet øker i Sør-Trøndelag

Sykefraværet for landet er på 5,6 prosent, en økning på 2,8 prosent. Sør-Trøndelag ligger dermed litt over landsgjennomsnittet. I første kvartal 2017 gikk nesten 490 000 dagsverk tapt på grunn av sykefravær i fylket.

Sykefraværet øker mest blant unge menn

Sykefraværet økte både for kvinner og menn, men aller mest blant menn under 35 år. For menn ligger sykefraværet ved utgangen av første kvartal på 4,1 prosent. Det er en økning på 5,8 prosent. Sykefraværet blant kvinner ligger på 7,7 prosent, en økning på 4,1 prosent.

Langtidsfraværet går ned

Gjennomsnittlig varighet på sykefraværet i Sør-Trøndelag er nå 43dager. Med unntak av korttidsfraværet under 16 dager går varigheten på sykefraværet ned, og spesielt blant langtidssykemeldte over 26 uker. Samtidig ser vi at andelen med gradert sykmelding har gått noe ned i fylket. I første kvartal hadde 26,6 prosent en gradert sykmelding.

– De siste to årene har NAV-kontorene økt kontakten med arbeidsgivere som har ansatte som nærmer seg åtte ukers sykmelding. Vi ser at flere blir friskmeldte som en følge av denne kontakten. Dette kan være en av årsakene til at andelen med gradert sykmelding går ned. Denne utviklingen vil vi følge tett i tiden fremover, sier Arve Winsnes, avdelingsdirektør i NAV Sør-Trøndelag.

Røros har det laveste sykefraværet

Ved utgangen av første kvartal har Røros det laveste sykefraværet på 4,1 prosent fulgt av Agdenes på 5 prosent. Sykefraværet synker mest på Frøya med en nedgang på 14,6 prosent. Det høyeste sykefraværet finner vi i Bjugn fulgt av Roan og Hitra, alle med sykefravær over syv prosent. Sykefraværet økte mest i Holtålen. Her økte fraværet med 36,6 prosent. I Trondheim ligger det legemeldte fraværet på 5,4 prosent, dette er en økning på 4,6 prosent sammenlignet med 2016.