Advarer mot å gå merket løype

"En del stein er fjerna fra stien, det er laga litt bedre feste i noen av løsmassene og det er gjennomført kontroll av feste av kjettingen som er lagt ut på de bratteste partiene", skriver Oppdal Fellturgruppa i en pressemelding.

Samtidig viser de til at det er helt umulig å sikre alt, og at det fortsatt er mange usikra steiner i stien.

De oppforderer derfor de som går stien om å trå varsomt for å unngå fare for seg selv og andre.

"Det betyr at alle som går opp må unngå å løsne stein, da det kan føre til stor fare for de som kommer etter", skriver de.

Nå vil fjellturgruppa sette opp et skilt med norsk og engelsk tekst ved Kåsrandin der de presiser at all ferdsel er på eget ansvar:

"OBS! Stien opp er krevende med usikra løsmasser, bratte og ludftige partier. All ferdsel opp eget ansvar!"