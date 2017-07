Wenaasgruppen har nå solgt Oppdal turisthotell.

De eller den som har kjøpt hotellet ønsker i følge Kjell Vidar Myrann i Wenaasgruppen inntil videre å være anonym.

Etter det Opdalingen erfarer har forhandlingene pågått en god stund, flere interessenter har vært på befaring på hotellet.

Wenaas-gruppen ba i utgangspunktet om i overkant av 30 millioner for det tradisjonsrike hotellet i Oppdal, men den endelige salgssummen er foreløpig ikke kjent.

Wenaasgruppen har med dette klart å avhende den delen av Schønheyder-porteføljen som har slitt med å gå med overskudd; turisthotellet, gjestetunet og Hotel Nor.

Wenaas sitter nå igjen med eiendommene i Vangslia som man får leieinntekter av, samt at selskapet sitter med 100 prosent av skiheisene. Dette betyr etter det Opdalingen kjenner til fem - ni millioner på bunnlinja, alt etter hvor god vintersesongen blir fra år til år.

Begeistret næringsforening

Leder i Oppdal Næringsforening, Stein Mellemseter , er begeistret over nyhetene om kjøpet av hotellet og karakteriserer det som fantastiske nyheter.

- Det er fantastisk spennende at det skjer noe med hotellet. Nå venter vi i spenning på hva de nye eierne vil gjøre, og jeg håper de finner en nisje som er drivverdig, sier han.

Antall varme senger har gått ned i Oppdal siden 90-tallet, og Mellemseter er svært fornøyd med at denne trenden nå er snudd.

- Skifer hotell og det som er skjedd ved Gjestetunet, og nå dette. Det er helt fantastisk, for behovet for varme senger er økende, sier han.

Skifer hotel positive

Direktør Erik Sæther ved Quality Hotell Skifer er på ferie, men sier på telefon at han stiller seg meget positiv til nyheten om at turisthotellet nå er solgt.

- Vi synes det er svært hyggelig at det nå ser ut til å bli en avklaring rundt dette. Vi trenger flere varme senger i Oppdal, sier han til Opdalingen.

At Lars Hevle kjøpte Oppdal Gjestetun og fikk i gang ny drift her, er også noe Sæther trekker frem som veldig positivt for Oppdal som destinasjon.

- Aktivitet i hotellene er med og øker aktivitetene i hele Oppdal, og er noe jeg ser på som ubetinget positivt, sier han.

Udelt positiv Lars Hevle

Lars Hevle er i ferd med å fullføre oppussingen av de siste rommene ved gjestetunet, og er i likhet med Erik Sæther udelt positiv til nyheten om salget av Oppdal turisthotell.

Hevle vil heller ikke kalle turisthotellet en fremtidig konkurrent.

- Jeg vil mye heller kalle det en samarbeidspartner. Slik det har fremstått frem til nå, har det ikke akkurat vært en god Oppdalreklame, og jeg synes det er bra det på stell, sier han.

Hevle er ikke redd for at det blir overkapasitet av overnattingsplasser i Oppdal i og med oppkjøpet av turisthotellet.

- Vi skal ha flere turister og da trenger vi flere senger. Dette er bare positivt og jeg er helt enig med Sæther. Det er flott at vi både tenker likt og at vi tenker fremover, sier Lars Hevle.

Ber om forståelse

Styreleder i Opdal Turisthotell AS, Lars Wenaas, ber om forståelse for at kjøper foreløpig ikke ønsker å gå ut med detaljer omkring handelen.

- Hotellet er solgt og kjøper ønsker å være anonym, noe vi respekterer. Prisen er helller ikke noe kjøper vil skal bli offentliggjort på det næværende tidspunkt, sier Wenaas til Opdalingen.

Øivind Carstens har leid Oppdal Turisthotell frem til nå. Carstens er i likhet med Sæther og Hevle, glad for at det nå ser ut til å bli en avklaring rundt turisthotellets fremtid.

Bygg med utfordringer

- Engasjementet for hotellet begynte for min del fordi jeg syntes det var for ille at det var stengt. Wenaas har løftet tanken om et kjøp, men det lyktes ikke for min del å kjøpe det. Det har jeg ingen problemer med, jeg har det helt fint på Skifer, sier han.

Carstens betegner hotellet som et flott bygg, men samtidig et bygg som har sine utfordringer.

- Det er relativt gammelt og energikrevende, og det er nok en del som må gjøres med det. Man må ha en idè om hvordan man vil utvikle hotellet, men at det nå er solgt synes jeg er bra, og jeg ønsker eierne lykke til og ser frem mot et godt samarbeid, sier han til Opdalingen.