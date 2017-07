E6 ryddet etter steinras

Det var like før midnatt at politiet meldte at et steinblokker hadde rast ut på veien ikke langt fra Kongsvoll i Oppdal. Det var redusert fremkommelighet på E6 en kort periode etter at raset gikk, men etter det Opdalingen kjenner til, medførte ikke dette trafikkale problemer på stedet.

- Vegsentralen ble som vanlig varslet, og steinene ble ganske raskt fjernet av entreprenøren, forteller operasjonsleder Anlaug Oseid ved Trøndelag politidistrikt.

I følge politiet sier Mesta at det ikke er uvanlig med et slikt steinsprang etter en periode med kraftig regn, og høy vannføring i fjellet.

- Politiet avsluttet på stedet i ett tiden natt til onsdag, og steinene er fjernet av entreprenøren, forteller Oseid.