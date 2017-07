Turistpionerens reise i Oppdal og Rennebu

William Mattieu Williams (1820–1892) var en britisk vitenskapsmann og oppfinner.

Utenfor Norge er han mest kjent for å ha konstruert en av de første fungerende glødelamper i 1845.

I 1856 foretok han en lang reise gjennom store deler av Norge, og ga i 1859 ut boka Through Norway with av Knapsack.

Boka er full av begeistret naturglede, forfriskende humor og vittige beretninger, med skarpe iakttagelser av datidens skikk og bruk.

Et sindig folk

Williams tilbakela store avstander til fots, og ble dermed en av de første som bidro sterkt til å fremme fotturismen i Norge.

Hans reise startet i Hull med båt til Kristiansand, videre til Christiania, dagens Oslo.

Den gang hadde Oslo kun rundt 40.000 innbyggere, og han beskriver byen slik: "Jeg har aldri sett en såpass stor by så fri for urenslighet og last, med brede, rene og lyse gater."

Han reiste også med tog til Eidsvoll, Norges første jernbane som hadde åpnet to år tidligere, og videre med karjol og båt, før han til slutt kom fram til Hammerfest.

Reiseskildring anno 1856

Reiseskildringen inneholder et vell av opplysninger om mat, kultur, veivalg og mennesker.

I en artikkelserie vil Opdalingen følge Williams i hans fotspor gjennom Oppdal og Rennebu.

Han beskriver nordmenn som "et sindig og avslappet folk som ikke forhaster seg".

Han forteller om rosekinnete kjøkkenpiker, som serverte han kaffe og tykk fløte på sengen.

Han beskriver ølet han fikk servert på Rise skysstasjon som "en grumset væske av rødgrønn kulør".

I Rennebu undrer han seg på om det er vanlig sovearrangement i disse trakter at flere kvinner og menn deler samme seng.

I det hele tatt er det mye Williams undrer seg over på sin reise gjennom Oppdal og Rennebu.

Få med deg første avsnitt av serien, med blant annet Williams beskrivelse av matskikkene i vårt distrikt for 160 år siden.

Her kan du lese første avsnitt der den oppdagelsesreisende blant annet synes det å takke for maten er veldig rart: