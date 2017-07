- Har aldri sett sånn idiotisk oppførsel før

- Dette kunne gått forferdelig galt, forteller fotograf Knut Inge Røstad, som tidligere har levert naturbilder til Opdalingen.

- Vi ble først oppmerksom på moskusen på lang avistand, og det var først da vi kom nærmere på at vi så de to turistene på veien like ved dyret.

- Først ble vi ganske irritert på turistene som ødela motivet for oss, men etterhvert ble vi bekymret for hva moskusen kom til å finne på.

- Den viste nemlig veldig tydelig at den ikke likte å ha menneskene så tett innpå seg og ga klare signaler om at den ville være alene, forteller Røstad til Opdalingen.

Kongen av Dovre Han er en fryktløs stabukk - og han er kongen av Dovre.

- Jeg har aldri sett en sånn idiotisk oppførsel før, folk vet ikke hvem de har med å gjøre når de går fram til moskusen på den måten. De to turistene vi så var på det nærmeste bare syv meter unna en sint og irritert moskus.

- Moskusen stampet med beina og var klar til angrep, og alle med kunnskap om dyret ville ha rygget unna forlengst, forklarer Røstad, som ofte fotograferer moksus, men på trygg avstand.

Hvert år oppstår det situasjoner der folk uten kunnskap om moskusen går for nære med hensyn til egen sikkerhet.