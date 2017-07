- Trøndelags beste kommune

For den som ønsker litt oppløftende lesing om Oppdal, så kan vi i dag trygt anbefale dagens Adresseavisen som har satt opp en oversikt over hvilke kommuner som gjør det bra og dårlig på kommunebarometeret.

I Trøndelag svinger det fra helt topp i Oppdal på førsteplass til ganske så dårlig på Frøya som havner nederst på lista i det som kommer til å bli det nye trøndelagsfylket.

Rennebu kommune er rangert fjerde sist av 51 kommuner i Trøndelag og på 358. plass i landet. Som Opdalingen allerede har skrevet om så kom Oppdal på 7. plass i landet på siste kommunebarometer.

- Må gjeninnføre matavfallssortering Både Oppdal og Rennebu mister plasser i årets utgave av Kommunebarometeret, blant annet på grunn av manglende utsortering og innsamling av matavfall.

Det som drar ned for Oppdal er at kommunne per i dag har for få plasser øremerket demente og at det ikke er kantine på ungdomsskolen.

