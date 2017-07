Ulovlig åte på Sæterfjellet

Åtet som var lagt på Sæterfjellet for noen måneder siden skaper reaksjoner både hos offentlige instanser og fjellfolk.

For det første skal det alltid søkes Fylkesmannen eller Mattilsynet om tillatelse til å legge ut åte, for det andre er det strenge regler for hva man kan legge ut som åte, og for det tredje skal åtet legges ut på en slik måte at det ikke kan skade dyrene.

Tok kongeørna på fersken

Det var for noen måneder siden at fotograf Knut Inge Røstad var en tur opp Drivdalen for å fotografere dyr og natur da han fikk øye på to havørner som satt på en steinknaus oppe på Sæterfjellet.

Som den erfarne naturfotografen han er, regnet Røstad med at det kanskje lå en død rein eller annet dyr som ørnene mesket seg i. Han stoppet bilen, parkerte og gikk et lite stykke bort fra veien. I det han kom over kanten på fjellsiden ble han møtt med et syn han sent glemmer; han gikk seg rett på en stor havørn som satt og slet i det som viste seg å være et åte.

- Jeg skvatt skikkelig og i ren refleks tok jeg opp kameraet og begynte å ta bilder. Ørna likte ikke å bli forstyrret, den prøvde å snu seg unna, slet seg løs fra åtet og forsvant bortetter fjellet, forteller Røstad.

Fant viltkamera ved åtet

Etter at ørna hadde forlatt stedet tok fotografen et overblikk over stedet og han likte ikke det han så.

Det er riktignok tillatt å legge ut åte for å fotografere eller jakte på dyr, men åtet på Sæterfjellet som mest sannsynlig var lagt ut for å få fotografert fugler var ikke akkurat etter kravene.

I ettertid har også Opdalingen bragt på det rene at det heller ikke var søkt om åteutleggelse verken hos Fylkesmannen eller Mattilsynet.

Som man kan se av bildene så er åtet lagt inn i en ball av hønsenetting, og etter at havørn og kongeørna har prøvd å få tak i kjøttet er "posen" av ståltråd blitt til et virvar av tråder og løkker som fuglene lett kan ha blitt fanget i.

Fotografen som har lagt ut åtet synes også å være av det mer makelige slaget, i stedet for selv å være tilstede for å ta bilde av fuglene var det lagt ut et viltkamera med en slik vinkel at det ville fange inn fugler som letter og lander.