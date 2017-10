Datasystemene var nede på kommunehuset

Siste nytt

Det er svært sjelden at vi opplever langvarig strømbrudd nå til dags. Men søndag var strømmen i deler av Rennebu borte i to lengre perioder. Noe som skyldes flere uheldige omstendigheter.

- Det var et tre som bikket ved Rognesøya, og den feilen påvirket en høyspentkabel på Berkåk. Samtidig med at det oppstod et brudd i høyspentkabelen mellom Rennebuhallen og Sande, fikk vi også et trådbrudd i området Kosbergveien, forteller avdelingsleder Nett på Kraftlaget, Kjetil Asphaug.

Strømmen på Berkåk var først borte i om lag en time søndag ettermiddag, før den var tilbake. En halvtime senere igjen var den borte igjen.

- Ja, det var to perioder med feil. Vi hadde sju mann ute som jobbet på spreng utover søndagen for å rette på dette. Det falt veldig tung snø i området i løpet av helga, løvtrærne sto nærmest i 90 grader og i tillegg er det ennå ikke noe tæl i bakken, sier Asphaug som noe av forklaringen på strømbruddene.

Strømmen på Berkåk var endelig tilbake like før klokka seks søndag kveld, noe de som hadde gledet seg til å se Rosenborg på TV i hvert fall satte pris på.

Rennebu kommune melder mandag morgen om store problemer med sitt datasystem, noe som skyldes etterdønninger etter strømbruddet dagen før.

- Vi har dessverre problemer med datasystemene våre, blant annet epost og hjemmeside. Telefonsystemet fungerer, men alle våre programmer for å hjelpe deg er ute av drift. Vi kommer tilbake med informasjon når alt fungerer igjen, skriver kommunen på Facebook.

IT-konsulent Ola Sundlisæter i Rennebu kommune forteller nå klokken halv tolv at det meste er oppe og går igjen.

- Det var noen komponeneter som ikke fungerte når vi fikk tilbake strømmen. Det aller meste har vært nede og folk på kommunehuset fikk ikke gjort jobben sin de tre første timene av arbeidsdagen i dag. Det aller meste er nå oppe og går, og nå driver vi med kontroll av systemene, og det aller meste fungerer, sier han.