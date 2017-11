- Idrettshallen er i rute

Siste nytt

- Det er ikke riktig at kommunen utsetter bygging av idrettshall slik noen kan ha oppfattet, forteller ordfører Kirsti Welander til Opdalingen.

- Idrettshallen er helt i rute, bekrefter hun.

- Det det er snakk om er at det i handlingsprogrammet var satt av to millioner allerede i 2018 til kommunens andel av finansieringskostnader og driftsutgifter, mens fylkeskommunen nå har signalisert at kommunen ikke vil bli belastet dette før i 2019 når idrettshallen tas i bruk.

- Det er grunnen til at kommunens utgifter ikke er med i budsjettet for 2018, selv om bygging starter som planlagt til våren, sier Welander.

Hun viser til at de to millionene skal dekke tre deler av kommunens årlige utgifter, som er andel av finansieringsutgiftene, andel av driftsutgiftene og bortfall av leieinntekter fra fylkeskommunen i den kommunale idrettshallen.

I søknaden om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning som er sendt fra Sør Trøndelag fylkeskommune fremgår det at byggestart for den nye idrettshallen er satt til våren 2018, med ferdigstillelse våren 2019.

Anbudskonkurranse er gjennomført, mens det gjenstår noe arbeid før kontrakt kan inngås.

- Det har vært fire anbydere, og firmaet Næringsbygg AS i Trondheim er innstilit til å få kontrakten, forteller seniorrådgiver Rodica Halsli i Sør Trøndelag fylkeskommune.

Hun forteller at en av de øvrige anbyferne har kommet med en klage på innstillingen innen klagefristen, som nå er under behandling.

- Vi må også avvente endelig den endelige finansieringsbeslutningen som vil skje i fylkestinget i desember.

Prosjektleder Øyvind Trettøy i Næringsbygg AS bekrefter at de er innstilt men at det foreligger en klage fra en av de andre anbyderne.

- Det er ikke mye mer å si foreløpig om dette siden det er en prosess som pågår.

Han bekrefter likevel at de er klar til å starte byggearbeidet til våren dersom de som forventet vil få kontrakten, men at det først vil være en samspillfase for å utvikle prosjektet med blant annet drøfting av detaljer med etterfølgende detaljprosjektering.

Næringbygg AS har rundt 50 ansatte, og jobber i hovedsak med bygging av skoler, idrettshaller og industribygg.

De har blant annet bygd ut Byåsen skole, Malvik skole og Flå skole med ny flerbrukshall.