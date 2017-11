Oppdal åpner for flere flyktninger

Siste nytt

I forbindelse med behandlingen av flyktningeplanen for 2017 - 2021 i kommunestyremøtet onsdag holdt Trond Meslo fra Arbeiderpartiet et innlegg fra talerstolen der han utttrykte frustrasjon med regjerings restriktive politikk ovenfor kvoteflyktninger.

- Jeg har lyst til å bruke ord "skam", men nøyer meg med å si at det er for dårlig at regjeringen legger opp til å ta imot bare 1120 kvoteflyktninger når henstillingen fra FNs høykommisær er at vi skal ta imot minst 3000.

Kvoteflyktninger er mennesker som er definert som reelle flyktninger av FN og kan heller ikke hjelpes der de oppholder seg i dag.

Mesloe signaliserte også at han trodde det ville komme forslag om helt andre tall når budsjettet skal opp til forhandling i Stortinget.

Han la så fram forslag om at følgende setninger skulle tas inn i flyktningeplanen for de neste fem årene for Oppdal kommune:

1. Oppdal har et apparat som gjør at Oppdal kommune vil kunne vurdere å ta i mot flere kvoteflyktninger hvis anmodningen mottas.

2. Oppdal kommune vil kunne vurdere bosetting av enslige mindreårige flyktninger hvis anmodning mottas.

Etter en kort debatt i kommunestyret ble forslaget tatt opp til votering hvorpå forslaget ble enstemmig vedtatt av de folkevalgte.