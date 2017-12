1 av 7 i Sør-Trøndelag synes det er greit å svindle på forsikringen

Siste nytt

En prosent innrømmer å ha svindlet, og de yngste har dårligst holdning. Dette viser en undersøkelse Ipsos har gjort for Gjensidige.

- Ekstra alvorlig er det at de unge kommer så dårlig ut på undersøkelsen år etter år. Det er et holdningsproblem de lærer og tar med seg inn i voksenlivet, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo.

Han tror få forstår hvilke alvorlige konsekvenser forsikringssvindel kan få for den enkelte.

- I de fleste tilfeller ender det med en politianmeldelse, sier Eklo. Med det på rullebladet kan du få problemer med innreise til land eller studier eller jobber som krever plettfritt rulleblad. Du mister også retten til erstatning og blir sagt opp som kunde.

Sør-Trøndelag

I undersøkelsen svarer 13 prosent av sørtrønderne at de synes det er greit å plusse på litt ekstra etter en skade. En prosent innrømmer at de en eller annen gang har svindlet, og 1 av 3 tror forsikringssvindel er noe som skjer ofte.

- Begynner du å endre på hva som egentlig skjedde, tilpasse hendelsen eller plusse på litt ekstra, da er du på dypt vann. Om det er titusener på en innboskade, eller du «bare» legger til et par ekstra bukser på stjålet bagasje, er det fortsatt like mye forsikringssvindel det du driver med, sier Eklo.

Hvert år avslører Gjensidige nærmere 200 forsøk på forsikringssvindel og det er bare fantasien som setter grenser for hva folk prøver seg på. Alt fra direktører med millionlønninger til ungdom på sydentur er å finne i disse tallene. Flest svindelsaker er det på reiseforsikring, bilforsikring og hus- og innboforsikringen.

- Vi vet vi skraper i toppen av isfjellet, men både vi og resten av bransjen bruker mye ressurser på å forebygge og avsløre svindel. Jobben er viktig for å forhindre at ærlige kunder må betale for uærlige kunders oppførsel, sier Eklo.

Hvordan utføres svindelen?

Dikter opp en skade som aldri har skjedd. Plusser på ekstra på skademeldingen. Arrangerer en skade. Gir falsk forklaring om hvordan skaden skjedde. Tilpasser tidspunktet for skaden.

Eksempler:

Rygget på moped med vilje

Kunden meldte fra om at en moped hadde kjørt inn i bilen hans. Skademeldingen fra mopedføreren og overvåkingsvideo viste at det var kunden selv som rygget på mopeden. I tillegg viste en tidligere salgsannonse fra Finn.no at skadene fantes på bilen fra før. Skadedato ble oppgitt til 12. september, mens motpart og video viser at skaden skjedde 10. september. I tillegg forsøkte kunden å kjøpe kaskoforsikring på bilen etter at skaden hadde skjedd. Kunden ble politianmeldt for forsøk på forsikringssvindel.

Bilde hentet fra overvåkningskameraet – bilføreren har her nettopp satt bilen i revers og rygger bakover for å kollidere med mopeden med vilje.

Fettsuging i utlandet

Kunde blir akutt syk i magen på ferie i Tunisia og opereres ved en privat klinikk med kostander på over 18 000 kroner. Undersøkelser viste at kunden hadde vært til forundersøkelse på klinikken og foretatt en planlagt kosmetisk operasjon som blant annet inneholdt fettsuging av mage og lår.

Smykkene doblet seg i verdi

Kunde ble våren 2017 frastjålet en veske på en restaurant i Egypt. Vesken inneholdt verdier for totalt 31 000 kroner, blant annet et smykke til en verdi av 1820 Euro. Smykket var kjøpt flere år tidlige hos en gullsmed i kundens hjemland. Etter nærmere undersøkelser og kontakt med nevnte gullsmed, viste det seg at smykkene var kjøpt for 820 Euro og at det var ført til et ett-tall foran det ordinære beløpet.

Sammen med de andre forsikringsselskapene og Finans Norge hadde Gjensidige nylig en kampanje mot forsikringssvindel, hvor det ble laget tre filmer med historier fra virkeligheten.

