Rolig juleferie og nyttårshelg for politiet

Lensmann Finn Skårsmoen kan fornøyd konstatere at jula og nyttårshelgen har gått stille og sømmelig for seg både i Oppdal og på Rennebu.

- Det har vært veldig få kriminalsaker i jula. Det har vært en del viltpåkjørsler og noen trafikkuhell, men ellers har det vært rolig. Det liker vi, sier Skårsmoen.

Den mest skremmende hendelsen i juleferien fant sted fjerde juledag rett nord for Ulsberg. Isflak løsnet fra taket på en lastebil og landet på tre imøtekommende personbiler. Den ene bilen fikk et isflak midt på frontruta, som ble knust.

- Sjåføren fikk glass i ansiktet. Det er ganske skummelt når slike ting skjer. Partene ble bedt om å ringe forsikringsselskapene sine, sier lensmannen.

Når det blir liggende snø og is på taket til lastebiler kan det ved temperaturendringer oppstå farligheter, siden isen fort løsner og sklir av, særlig i skarpe svinger.

Ingen tatt for ruskjøring

Ellers har politiet blitt varslet om åtte viltpåkjørsler (elg og rådyr) i Oppdal og Rennebu fra 22. desember og fram til i dag. De aller fleste påkjørslene skjedde med bil, men ett av rådyrene ble truffet av det nordgående nattoget lørdag 30. desember.

Det er ikke meldt om personskader i noen av viltpåkjørselstilfellene.

Politiet har også fått noen meldinger om farlig kjøreadferd og et par meldinger om en løs hund.

- Vi har ikke tatt en eneste person for ruspåvirket kjøring i denne perioden. Det er utrolig positivt, sier lensmannen og tilføyer:

- Oppdal profilerer seg som en skidestinasjon og både Oppdal og Rennebu profilerer seg som hyttekommuner. Mitt inntrykk er at hyttefolket som kommer hit, stort sett er familier som kommer for å benytte seg av de friluftstilbudene vi har i området. Utelivet har det gått litt nedover med de siste 15 årene. Det er ikke mange typiske festplasser igjen, mens det går ganske sømmelig for seg blant de som bor på hotell. Mitt inntrykk er at ungdommene aller helst samles hjemme hos hverandre, når de skal hygge seg.

Redningsaksjon på fjellet

En tidligere omtalt sak i Opdalingen er redningsaksjonen på Storhornet 2. juledag. En kvinne ble sittende værfast i Steinhytta på Storhornet. Hun ble reddet ned av røde kors i det som beskrives som vanskelige forhold med dårlig sikt.

4. juledag rykket brannvesenet ut for å slukke en brann i en søppelkonteiner ved Stølen skisenter. Det hele var udramatisk og brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen, som skal ha blitt antent av et stearinlys som ikke var helt slukket.

- Vi setter stor pris på at det har vært så rolig. Det har sikkert vært noen episoder som vi ikke vet om, men folk er stort sett veldig flinke til å varsle ifra til oss om det skjer noe, så det tyder på at det ikke har skjedd noe alvorlige overtramp i jula.

Lensmannen opplyser også om at det vil være mulig å søke om pass ved Oppdal lensmannskontor i minst et halvår til.

Det ligger fortsatt an til at muligheten for å søke om pass forsvinner fra Oppdal. Nærmeste pass-plass blir da på Støren eller alternativt på Heimdal. Saken skal opp i Stortinget igjen på vårsesjonen, etter å ha vært innom både Stortinget og Politidirektoratet i fjor.