Biltyveri og hytteinnbrudd på Festa

En grå Nissan Navara pickup er meldt stjålet fra Trollheimsporten Turistsenter på Festa. Bilen skal ha forsvunnet rundt midnatt natt til torsdag.

Lensmann Finn Skårsmoen opplyser om at politiet jobber med saken.

- Vi vet at det i løpet av natta har blitt stjålet en bil utpå Festa. I tillegg er det lokalisert innbrudd ved noen av hyttene i området. Vi forbereder oss på å kjøre utover nå, sier Skårsmoen og påpeker at politiet allerede har en bil på plass for å observere.

- Har politiet noen formening om hytteinnbruddene og biltyveriet er begått av de samme gjerningspersonene?

- Vi kan ikke anta noe som helst, men det er klart det er lett å tro at det er en sammenheng. Det høres veldig tilfeldig ut at disse to sakene skal ha skjedd samtidig uten at de henger sammen. Vi har nok litt bedre oversikt over hva som har skjedd i morgen.

Bård Vassli skriver på Facebook at det som trolig er to gjerningsmenn har blitt observert gående langs Festavegen i natt. Den ene i mørk jakke, den andre i lys jakke.