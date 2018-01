Biltyvene er tatt

Siste nytt

To unge menn ble fredag ettermiddag tatt i forbindelse med biltyveriet ved Trollheimsporten Turistsenter og en rekke andre innbrudd i området og på møresida.

Guttene ble funnet på Averøya. Guttene tilhører i utgangspunktet en barnevernsinstitusjon, som de rømte fra for et par døgn siden.

- De tilbrakte rundt et halvt døgn i Oppdal, før de dro videre, sier lensmann Finn Skårsmoen.

Den ene gutten er under den kriminelle lavalder. Den andre er pågrepet. Folk fra institusjonen de er en del av, er allerede på vei til Kristiansund politistasjon for å ta seg av guttene. Politiet kommer til fortsette med bevissikring og de vil foreta de tiltakene loven gir rom for, deres unge alder tatt i betraktning.

– Vi er på langt nær ferdig med å etterforske, og vil ikke komme med flere opplysninger på nåværende tidspunkt. Men publikum trenger ikke lenger å være på utkikk etter bilen, sier operasjonsleder ved Møre og Romsdal politidistrikt, John Bratland til rbnett.

Operasjonsleder sier det var en kombinasjon av ekstern hjelp og godt politiarbeid som første til at guttene ble funnet.