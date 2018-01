Populær vanngymnastikk i svømmehallen

Siste nytt

Onsdag 17. januar går den første av ti treningskvelder i velværebassenget ved Oppdal kulturhus av stabelen.

To dager etter at påmeldingen åpnet, er begge gruppene fullbookede. Totalt 30 personer deltar på treningene, som ledes av kommunefysioterapeutene Trine Sandsten og Ingvild Vikan.

- Vi har øvelser til musikk i velværebassenget ved kulturhuset. Mange av de som deltar er folk som har noen form for plager muskel eller leddplager, men det er på ingen måte noe krav at du skal ha en diagnose for å kunne melde seg på, sier Trine Sandsten.

Bassengtreningene er altså et veldig populært tilbud.

- Vi kan ikke ha mer enn 15 deltakere per gruppe, ellers hadde bassenget blitt alt for fullt.

Et folkehelsetilbud

- Hva er det som gjør dette tilbudet så populært?

- Jeg tror det er fordi det gir velvære og fordi det er en veldig fin form for trening. Du kan gjøre mye i vann, som du ikke klarer på land. Vannet opphever på en måte tyngdekraften. Det gir god mestringsfølelse og er bra for kroppen, sier Sandsten og påpeker at det er flest kvinner som deltar, men det er også noen menn med.

Bassengtreningene er et tilbud som holdes på vinterhalvåret hvert år.

- Vi har ti treningskvelder før jul og ti etter jul. Det er mange som har vært med i flere år. Vi har fått kjempegode tilbakemeldinger på disse treningene. Det er et folkehelsetilbud, der også det sosiale spiller positivt inn.