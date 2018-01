Gjør helomvending i snøkanonsaken

Siste nytt

Oppdal skiheisers klage på vedtaket om å ikke tillate oppsetting av snøkanoner nederst i bakken ved Håkerekspressen behandles under mandagens bygningsrådsmøte.

Vedtaket om at antall snøkanoner ved Håkerekspressen måtte kuttes ned, kom etter at Oppdal kirkelige fellesråd hadde uttalt sin frykt for at snøkanonene blant annet ville forårsake ising og potensielle fuktskader på veggene ved Vang kirke.

Oppdal Skiheiser klaga på vedtaket og har nå angitt følgende anførsler:

«1. En begrensning i antall kanoner vil medføre at antall produksjonsdager øker betraktelig

2. En begrensning som vedtatt vil medføre store utfordringer knyttet til transport av snøen nedover heistraseen, herunder både støy, forurensning og belastning på landbruksjord

3. Klager anfører at problemstillingen tilknyttet private avtaler med Oppdal kirkelige fellesråd ikke kan anses som reelle, da de er innstilt på å unngå slike avtaler. Likeledes gjelder dette for håndtering av smeltevann»

Store snømengder

Oppdal kirkelige fellesråd har kommet med en uttalelse i forbindelse med klagen. Der påpeker fellesrådet at de ønsker at private avtaler skal være på plass før igangsettingstillatelse gis. Fellesrådet peker også på at de ønsker avtale om både produksjonstid og bruk av parkeringsplass, dersom det skal gis tillatelse til å bygge alle de 14 snøkanonene som Oppdal skiheiser ønsker.

18. desember i fjor ble det gjennomført befaring i Vangslia. Representanter fra Oppdal skiheiser AS, Oppdal bygningsråd og fra administrasjonen var tilstede. Under av befaringa gikk Oppdal skiheiser gjennom sin erfaring med kunstsnøproduksjon og drift av Håkerekspressen. Anførslene i den skriftlige klagen ble også gjennomgått og forklart nærmere.

I klagen peker Oppdal skiheiser for det første på de store snømengdene som må skyves nedover dalsiden for å få på plass snø i den delen av bakken der de ikke får bygge snøkanoner. Oppdal skiheiser mener det er nærliggende å tro at transport av store mengder snø ned bakken ved hjelp av dumper og traktor med henger, hadde ført til stor slitasje på dyrkamarka lenger ned i bakken.

Etter en samlet vurdering har rådmannen konkludert med at fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene, blant annet ved at heisområdet får utnyttet sine potensialer.

En rapport utarbeidet ved NTNU konkluderer med at snøproduksjonen ikke vil medføre noen vesentlig isning på bygningene. NTNU bekrefter også Oppdal skiheisers påstand om at de mest hensiktsmessige værforholdene for snøproduksjon vil være ved -5 til -10 grader og lav vindstyrke.

Rådmannens konklusjon

Rådmannen tilrår at bygningsrådet omgjør sitt vedtak angående begrensning til kanon nummer 6. Bygningsrådet begrunnet tillegget med at snøkanonanlegg nært kirken ville påføre støy og uro til fortrengsel for kirken og kirkegården. Tiltakshaver har fremlagt rapport som konkluderer med at snøkanoner som omsøkt ikke vil ha negative innvirkninger på Vang kirke og tilhørende bygninger.

Videre vil den vedtatte begrensninga av antall kanoner, slik rådmannen kan se, ikke medføre mindre støy og uro rundt kirken på grunn av den etterfølgende snøtransporten som må til for å frakte snøen fra høyere opp i bakken.

Rådmannen konkluderer med at det bør gis tillatelse til etablering av snøkanonanlegg, samtlige 14 kanoner inkludert. Følgende vilkår for tillatelsen er foreslått:

* Det må utarbeides en plan for drenering og håndtering av overvann

* Det stilles krav om særskilt ansvarsrett for prosjektering av overvannshåndtering og drenering

* De nødvendige privatrettslige tillatelser må være på plass før igangsettingstillatelse kan gis

* Kunstsnøproduksjon skal ikke skje på helligdager eller andre dager hvor det foregår kirkelige handlinger ved Vang kirke»