Kari Øyre Slind er OL-klar

Siste nytt

På en pressekonferanse i Olympiatoppens lokaler i Oslo presenterte toppidrettssjef Tore Øvrebø det såkalte hoveduttaket til Pyeongchang.

Olympiatoppen tok onsdag ut 47 utøvere til OL i PyeongChang, og 18 utøvere til Paralympics. Så langt er 103 utøvere tatt ut til den norske OL-troppen, mens 28 utøvere er klare for Paralympics. Det blir et absolutt siste, supplerende OL-uttak 28. januar, mens siste frist for Paralympics-uttak er 23. februar.

Det har lenge vært usikker på om Kari Øyre Slind og Silje Øyre Slind, som har vært en del av elitelaget, om de ville få plass i OL-troppen. Kari Øyre Slind har slitt med skader denne sesongen, men har siden nyåret kommet sterkere tilbake i sporet.

I dag ble hun belønnet med plass i OL-troppen. Hun ble sammen med Mari Eide tatt ut i dag.

Storesøster Silje Øyre Slind har lenge kjempet om å få plass i OL-troppen, men det ble ikke funnet plass til oppdalingen denne gangen.

På kvinnesiden var sju norske langrennsløpere tatt ut til OL allerede før onsdagens uttak: Marit Bjørgen, Heidi Weng, Maiken Caspersen Falla, Ingvild Flugstad Østberg, Ragnhild Haga, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Kathrine Harsem.