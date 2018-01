Siste nytt

Politiet fikk like etter klokka halv elleve torsdag kveld melding om at en bilist hadde kjørt på en hjort på E6, ti kilometer sør for Ulsberg i Rennebu. Det oppsto ingen personskader i sammenstøtet.

I tillegg har to rådyr blitt truffet av toget ved Drivstua på Oppdal. NSB har egne interne rutiner ved viltpåkjørsler og rydder selv opp langs toglinja.

Ellers har politiet hatt en rolig kveld både i Rennebu og på Oppdal.