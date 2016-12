Oppdal IL bytter ut Norway Cup med dansk turnering

Oppdal IL har i en årrekke deltatt i fotballturneringen Norway Cup på Ekeberg i Oslo. Over flere år med innspill fra spillere og foreldre har Oppdal IL Fotball valgt å gå for Dana Cup i Danmark nesten sommer.

– Styret har i noen år fått tilbakemeldinger fra lag som ønsker å delta på en annen cup enn Norway Cup. Det kom også tydelig frem under trenerforum vinteren 2016, forteller leder Gerd Staverløkk i fotballgruppa.

Oppdal IL Fotball mener det er viktig å være forutsigbar og tenke sosialt. Styret har tidligere gitt tilbakemelding om at Norway Cup sto fast ut 2016, men at cupen skulle vurderes under arbeidet med ny sportsplan.

– Vi har da valgt å ta hensyn til innspillene som har kommet og vil prøve ut Dana Cup. Vi finner ikke ut om den er bedre eller lik på andre måter enn å prøve den, sier Staverløkk.

Styret ønsker at alle oppdalslag skal delta på samme cup, men tenker at 2017 kan være unntaket der Dana Cup blir testet.

– Vi synes det er flott hvis alle blir med til Danmark. I fotballfamilien er det mange meninger om hvilke turnering vi bør reise på. Klubben styrer dette gjennom sportsplanen, der noen cuper er fast bestemt mens andre som lagene kan velge selv, forklarer lederen.

Staverløkk forteller at fotballgruppa skal bruke 2017-sesongen til å skaffe seg opplevelser og erfaringer.

– Da kan vi i 2018 ta en ny vurdering med kjennskap til både Dana Cup og Norway Cup, sier hun.