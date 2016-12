- Viktig å jobbe hardt og fokusere på drømmen

Det har liksom aldri vær noen tvil, Arne Gunnes fra Rennebu har fotball i blodet, og selv om han heier på Barcelona og er litt utenfor Liverpool og Manchester-flokken så tar ikke Arne det så tungt, han følger sitt eget hodet og er ikke så opptatt av andre mener.

Bare 15 år fikk han mamma og pappa med på at han skulle begynne på videregående i Trondheim, for da kunne han samtidig dyrke idrettskarrieren. Det var flere aktuelle lag, men til slutt var det Byåsen som ble klubben for Arne.

Vi møter den nå 19 år gamle rennbyggen på klubbhuset til Byåsen, rommet nesten sprenges av premier og pokaler, en god del av dem har idrettslaget vunnet via fotballen.

Det er en heller tilbakelent ung mann vi treffer, Arne har et «hvileår» som han beskriver det, nå går det mest i matematikk som han tar som privatist og fotball. Ja, fotball går det i stort hele tiden, så mye at til og med pappa har nevnt at han kanskje skal ta litt vare på kroppen

- Jeg er heldig sånn, kroppen tåler at jeg trener mye, og jeg liker å trene, men det har jo vært perioder med mange økter, innrømmer det.

Da Arne skulle finne seg en klubb i Trondheim hadde han flere å velge mellom; Ranheim, Byåsen og Rosenborg. Blant annet var det Rosenborg som var behjelpelig med plass på videregående. Men så ble det Byåsen – fordi Arne regnet med at det ville være lettere å jobbe seg inn på A-laget.

Han har nemlig planene klare, den unge mannen. Målet er en gang å leve av fotballen. Og selv om Barcelona er favorittlaget så skjønner Arne at han må ta et skritt av gangen. Blant annet har han takket nei til et par tilbud fra USA. Flere kamerater har takket ja, men Arne forteller at han ikke har det travelt.

- Jeg er bare 19 år og har tida framover meg. Det er viktig at jeg trives med det jeg gjør og at jeg kjenner at det er riktig. Tilbudene fra USA var selvsagt fristende, men nivået er ikke så høy som i Europa, og her er det mange muligheter.

- England og Spania er drømmelandene for mange, men kunne du tenke deg andre land som Frankrike og Tyskland?

Ja helt klart, det kommer helt an på tilbudet, sier en

- Du er bare en av mange gode fotballtalenter som kommer fra bygdene nede i Rennebu. Hva tror du er årsaken til at så mange blir så flinke? Er det noe i drikkevannet? Arne smiler.

- Jeg tror det kommer av at vi alle har gått på Voll skole. Der var det fotball som gjaldt, så snart det var friminutter var alle på fotballbanen og sparket i vei. Vi spilte også mye på fritida, det var fotballen som greia.

- Men 15 år og flytte fra lille og trygge Rennebu til Trondheim, hvordan taklet du det da?

Den første tiden bodde jeg hos tante og onkel, og det ga meg litt ekstra trygghet og sikkerhet. Når jeg flyttet for meg selv var de jo likevel i byen, og hver helg reiste jeg hjem til Rennebu.

- Til fotballkameratene og mors kjøttkaker?

- Ja, i alle fall til bestemors kjøttkaker. Arne smiler igjen, og understreker at mamma lager mat hun også da.

Arne forteller at uten foreldrene støtte og forståelse hadde han aldri kunnet realisere fotballdrømmen.

- De har stilt opp, kjørt meg på treninger, de hjalp meg med et sted å bo i Trondheim, mamma og pappa betyr alt.

Og nå som lillebror Ole også er i ferd med å realisere sin fotballdrøm stiller mamma og pappa opp igjen.

- De var sikkert litt bekymra da jeg fortalte dem at jeg ville til Trondheim, men jeg hadde lyst og jeg var aldri i tvil om at dette var riktig for meg.

Når dagen ikke fylles med skole eller fotball er Arne veldig glad i å slappe av. Det blir nå bare sånn. Kroppen trenger også tid til å komme seg etter tøffe treningsøkter, og da blir sofaen er god venn i hverdagen.

- Nei da blir det TV-spill, TV-serier og bare slappe av med kompiser. Arne forteller at det har gått mye i «Game of Thrones» og «Prission Break» den siste tiden. Han henger gjerne med kamerater, men festing med alkohol har aldri vært ungguttens greie.

- Nei, det passer liksom så dårlig sammen med fotballen. Og så har jeg aldri liksom hatt behov for å drikke. Det kan kanskje også komme av familiebakgrunnen, forklarer Arne.

- Jeg har vokst opp i et kristent miljø og der har alkohol aldri hatt en viktig rolle. Arne forteller at kristendommen har vært en viktig del av oppveksten, men at han selv aldri har engasjert seg mye i miljøet.

- Er det litt sånn at fotballen har fylt plassen til religionen og sportsgleden har gitt den en rus som har erstattet alkoholen?

- Jo, når du sier det sånn kan det helt sikker stemme sier Arne.

På banen har Arne gått fra midtbanespill til spiss og avslutninger. Han har sansen for spillet til Ronaldo, men er tydelig på at han må skape sitt eget rom på banen. Han er også klar over at han for mange yngre er blitt den som de ser opp til.

- Jo, det er jo en del unger som er med på fotballskolen og som ser på når vi spiller. Og det er jo artig at de følger med.

Den talentfulle unggutten er litt sånn rennebusk beskjeden, hans bragder allerede som 15-åring har ikke gått upåaktet hen, og det er flere som følger med, som tar kontakt via Facebook og som ønsker å holde seg orientert om rennbyggens framganger.

- Og på samme måte som Ronaldo og gjengen får litt ekstra oppmerksomhet fra damene så gjelder det vel også et ungt talent på Byåsen?

- Næsj, jeg er ikke så opptatt av det, har jo ikke tid til sånt, svarer Arne og sparker litt i kunstgressbanen på Byåsen.

Arne tar oss med ut på banen på Byåsen og snakker litt om framtida.

- Jo, det er jo klart at jeg vil nå så langt som mulig. Drømmen er jo å leve av fotballen. Men før jeg kommer så langt må jeg jobbe hardt, trene og fokusere på fotballen. Og så må jeg være tålmodig. Og tro på meg selv.

- Det er mange som har meninger og innspill, men jeg tror det viktigste er hva jeg selv mener og tenker er riktig for det jeg ønsker å oppnå. Jeg er ikke så opptatt av hva andre mener, det er jo mitt liv og mine valg, forteller Arne.

- Er det ikke fristende å ta snarveier? Hoppe på proffkontrakter eller «hjelpe» kroppen med litt tilskudd av forskjellige slag?

Nei, jeg tar det i den farten jeg selv velger. Og når det gjelder proteinpulver eller andre «tilskudd» har jeg aldri prøvd det og jeg har heller aldri trengt å bruke det. Det finnes helt sikkert noen som bruker det, men for min del er det normalt kosthold og trening som gjelder. Her er det havregrøt og egg som gjelder, konstaterer Arne litt seriøst.

Og fyller du på med litt gode gener, lange fotballfriminutt på Voll skole og litt sunt bondevett fra Rennebu så tror vi sannelig gutten kommer til å nå lagt.