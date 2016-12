Tredje juledag arrangerte Oppdal Innebandy Klubb romjulsturnering i innebandy i idrettshallen. Den tradisjonsrike turneringen gikk i år av stabelen for ellevte gang. Totalt fem lag var med, som er noe færre enn tidligere år.

Etter at alle lagene hadde møtt hverandre sto det to lag igjen i finalen, The Mighty Boys With Plastic Sticks og McGyvers.

Sistnevnte lag, som består av Martin Lund Øien, Stian Høyvik, Jørgen Jønsson, Dag Heggem, Simon Heyer, Artit Soh og Kristoffer Nonstad, vant cupen i fjor. Jammen, gjorde de ikke det i år også. McGyvers vant til slutt med sifrene 5-2.

Gjengen som består av flere fotballspillere har nå vunnet trofeet fem ganger.

- Det er kjempeartig. Det er takket være godt lagarbeid at vi kan løfte pokalen, forteller spillerne til Opdalingen etter kampen.

- Hvorfor er deltar dere i turneringen år etter år?

- Det er viktig å springe av seg litt ribbefett i jula, smiler Artit Soh.

Andre lag som deltok i cupen var Sandaløkka, Fagerhaug Kickers og Kneskjegg.

Se bildeserie fra turneringen øverst i artikkelen!