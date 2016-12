Dagens Næringsliv har besøkt skimakeren på Lønset

Endre Hals har tidligere uttalt til Opdalingen at han betegner seg selv som Norges siste skiprodusent.

Han avslører at en av grunnene til at han startet med skiproduksjon på Lønset var for å holde tradisjonen i hevd. I dag er han den eneste helnorske skiprodusenten.

Sport Den siste ski-mohikaner Endre Hals betegner seg selv som Norges siste skiprodusent, noe som også inspirerte han da han skulle lage design til sin nye skimodell.

– De andre legger på flagg, fjorder, vikinger og andre typiske norske elementer i designen, men skiene er produsert i Kina eller et annet lavkostland, uttalte han til Opdalingen i 2014, i spalten "Tett på".

«Birkebeinerne» har premiere i kveld I kveld kan du se skiene til Endre Hals i storfilmen «Birkebeinerne» som har premiere på Oppdal kino i kveld.

Dagens Næringsliv har også vært på besøk hos gården, og laget en reportasje på hvordan skiene til Hals blir laget.

– Å lage ski er som å lage mat. Oppskriften er de matematiske formlene bak skiens geometri, råvarene er materialene og kokkeleringen består i hvordan det hele settes sammen. Alle ledd må være gode hvis skien skal bli bra, uttaler Hals til dn.no.

Skihistoriske bidraget til «Birkebeinerne»

Da filmen «Birkebeinerne» hadde premiere tidligere i år, var det skiene til Hals som var å se på storskjermen.

– Det var gjennom Field Productions AS, som har ansvaret for skidelen i filmen, at jeg fikk oppdraget. De kjente meg fra før, og ga meg mulighet til å gi inn anbud til filmselskapet Paradox, som produserer filmen, sa Hals til Opdalingen etter at han hadde overlevert ett av skiparene som er identisk med de som benyttes i storfilmen, til kinosjef Morten Haagensen.

Ski for alle penga på filmpremiere Skimaker Endre Hals håper det skihistoriske bidraget til «Birkebeinerne» blir stående som det mest verdifulle fra filmen.