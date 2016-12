Populære trimposter

Det opplyser leder i Vollan IK, Kjell Arve Husby, etter at bøkene i kassene er tatt ned før jul. Han regner med at tallet ville ha vært høyere dersom alle hadde tatt seg tid til å notere alle sine besøk på de fire postene.

Svarthaugen

To av postene ligger i området Svarthaugen, der den ene er på selve toppen og den andre utpå Svarthaugen, der veien begynner å bikke nedover mot Egga og Spælaveien. På toppen er det registrert litt over 4000 besøk og utpå Svarthaugen er det drøye 500 besøk. Ansvarlig for disse postene er Inger Mai Loe. Det er trukket ut en vinner på hver trimpost, og på toppen vant Ida Bjerkaas Nisja ei fruktkorg og utpå Svarthaugen vant Astrid Wolden det samme.

Kåsen

De to andre postene ligger i krysset oppom Kåsen og oppå Våttåhaugen. Posten oppom Kåsen er den best besøkte, der det er registrert over 6000 besøk. På Våttåhaugen er det også stor trafikk, og der sto det over 4000 navn i boka. Ansvarlig for disse postene er Inger-Tove Engelsjord. Det er trukket ut fruktkorger på disse postene også. Her vant Marie Grønset fruktkorgen i Kåsen, mens Gunn Maridal Loe vant på Våttåhaug-posten.

- Vi takker for stor oppslutning. Vollan IK oppfordrer til mer trim og om at alle registrerer alle sine besøk på postene. Godt nytt trim-år, avslutter Kjell Arve Husby.