– Jeg går all-in i neste renn

Ole Andreas Flotten (21) er i år førsteårs-senior i skiskyting. Dette var sesongen han skulle vise hva han var god for, men sesongen har ikke gått slik oppdalingen hadde ønsket.

– Jeg hadde en veldig god periode på sommeren og høsten, men så fikk jeg Rhinovirus, så jeg har ikke fått gått renn i år, forteller han til Opdalingen.

Dermed gikk han også glipp av Norgescup-helga som ble arrangert på hjemmebane.

– Det var utrolig surt å gå glipp av det rennet, men forhåpentligvis kommer det nye sjanser i løpet av året, forteller han.

God treningsperiode på hjemmebane

21-åringen bor for tiden i Lillehammer, hvor han studerer Sports management. Til våren skal han skrive bachelor. Han er en del av Team Bardøla og forteller at han får god oppfølging og hjelp av trenerne på laget.

Litt ferie har han også unnet seg, men det har blitt noen turer på ski her i Oppdal.

– Formen begynner å komme seg, og det er veldig deilig å kjenne. Jeg hadde en kontrolløkt på mølla for noen dager siden, og da responderte jeg veldig godt, så nå er det nok ikke lenge til jeg kan få gå renn igjen, sier han.

– Skal gå all-in

Flotten tar sikte på å skulle gå sitt første renn denne sesongen den første helga i januar. Da er det Norgescup i Liatoppen.

– Selv om det blir mitt første renn denne sesongen, så har jeg ingen planer om å ta rennet som en gjennomkjøring. Når jeg står på startstreken så går jeg alltid for å nå toppen, sier han.

21-åringen innrømmer at det har vært tøft å sitte hjemme i stua og fulgt med på liveoppdateringer fra tidligere renn i Norgescupen.

– Planen videre er å prøve å komme meg inn på et rekruttlandslag neste år, slik at jeg kan få delta i IBU-cupen. Årets store mål blir å gjennomføre et bra senior-NM i Mo i Rana i mars, forteller han.