I mellomjula arrangerte Oppdal Alpin "Sesongstarten 2017" i Vangslia Skisenter.

Nærmere 100 påmeldte bidro til et flott arrangement. Det ble gjennomført renn i slalom og storslalom. 40 prosent av de startende var under ti år, det betyr at mange av de yngste også har lyst til å stå på ski.

- Det er alltid artig å sparke i gang sesongen på denne måten. Det er stor spredning i alder, fra de minste som er fem år og opp til den eldste som er 21 år, forteller Birger Lie.

Den gode innsatsen fra utøverne, et heiende publikum og en rutinert arrangørstab bidro til et vellykket arrangement.

- Det var hyggelig at så mange tilreisende deltok, i stor grad representert fra Freidig Alpin i Trondheim og Surnadal IL. Flere av dem valgte å være i Oppdal hele jula for å trene og kjøre skirenn, sier Lie.

Oppdal Alpin inviterte naboklubbene til sosial kveld med pizza i klubbhuset for å styrke samholdet og relasjonene i miljøet.