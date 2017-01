20 år med Topptrim

I juni det året møttes Ivar Vognild, Torbjørn Orkelbog og Kjell Arve Husby på kafe i Oppdal. De kom inn på utveksling av erfaringer om turer, høydemeter og fjell. Resultatet ble Topptrim. Tre uker senere hadde de skaffet til veie alt nødvendig. I juli kunne de første topptrimmerne klippe sine kort. Arvid Hindseth har erstattet Vognild. Ellers er arrangørstaben intakt.

Om lag tretti trimmere har fullført 19 år med Topptrim. Det skulle forundre mye om ikke disse fullfører også årets ni topper.

Utfordringer

Første året var gulltoppene Blåhø, Orkelhøa og Snøhetta øst. Siden har det vært mange utfordringer, men det blir nok ikke med flere topper over 2000 meter. Mottoet er familietrim og turene skal kunne utføres av så vel av barn i førskolealder som pensjonister.

Topptrim har mottatt mye ros for god trim, men kanskje enda mer ros fordi mange har sett deler av bygda de ikke har sett før. Litt ris har det også blitt når posten ikke sto der man trodde den skulle stå. Det har hendt at noen måtte gå flere turer for å få klipt kortet.

På kortene for Topptrim står den informasjonen folk trenger for å finne fram. Det henvises til fjellvettregler og at man tar hensyn til vær, forhold og dyreliv. I år er Høgvarden med, og det er fint om folk holder seg unna den toppen i april da reinkalvinga kan pågå i området.

Bronsetopper

Her kommer en oversikt over årets utfordringer.

Storberget 1129 moh: Sommers tid kjør Sæterfjellveien til storsvingen ovenfor skiferuttaket. Følg sti til toppen. Bomavgift. Om vinteren kan man parkere oppom Blåbrakka ved skiferbruddet.

Svarthaugen 954 moh: Kjør av E6 til og forbi Vollan skole, til venstre mot Rise, så første til høyre. Følg skilt. Parkering Snøve (avgift).

Våttåhaugen 984 moh: Parkering Kåsen eller Brennan. Også Ålmdalen med parkering ved avkjørsel Mælessetra. Bomvei.

Sølvtopper

Høgvarden 1259 moh: Kjør Orkelsjøveien til Ålmtjønnene. Gå til høyre for nordre Ålmtjønna og følg sti mot toppen. Bomavgift.

Bårdsgardskammen 1150 moh: Kjør til Kåsa (sommer) eller Bårdsgarden (vinter) i Storlidalen. Følg sti som går i retning Okla. Parkeringsavgift.

Gammelsøterberget 1179 moh: Kjør til Skaret P-plass – avgift. Følg sti som går derfra. NB. Vinterstid anbefales det å gå fra Vognildsetrene grunnet rasfare.

Gulltopper

Kolfatberga 1309 moh: Kjør Vinstradalsveien. Følg sti fra Stallhøbekken. Bomavgift..

Fremste Åmotshytten 1481 moh: Kjør opp på P-plass på Sæterfjellet. Følg sti mot Tjønnglupen. Bomavgift. Vinterstid er parkering ved steinbruddet.

Korgtjønntangen 1292 moh: Kjør til Langodden i Gjevilvassdalen. Følg sti ved Langoddbekken. Bomavgift.