Kulda satte en stopper for poengrenn

Torsdag kveld var det meningen at vinterens første poengrenn skulle arrangeres i Kåsen. Leder i Oppdal IL Ski og Skiskyting, Marit Klokset, kunne onsdag fortelle at mange barn og unge hadde meldt seg på.

Men noe skirenn ble det ikke. Det satte kulda en stopper for.

- Temperaturmåleren i Kåsen viste 15 kuldegrader. Det er grensen Norges Skiforbund har satt for å kunne arrangere renn for små barn, sier Klokset til Opdalingen.

- Barna skal få en god opplevelse

Hun synes det er bra de tar hensyn til unger i barnehagealder.

- Hovedpoenget er at barna skal få en god opplevelse når de går på ski. Det får de ikke når det blir så kaldt som nå, forteller Klokset.

Rennet som etter planen skulle startet klokken 18.30, ble avlyst i ettermiddag.

- Da sendte vi ut SMS til alle påmeldte og la ut informasjon på Facebook-siden vår, sier hun.

Nytt renn 19. januar

Ifølge Klokset blir torsdagens avlyste renn ikke flyttet til en annen dato.

- Vi vurderte å arrangere det på søndag, men vi hadde problemer med å skaffe nok funksjonærer, forteller hun.

Lederen i skigruppa forteller at det fortsatt er muligheter for å delta i skirenn for de minste barna.

- 19. januar er det et nytt karusellrenn. Det er igjen syv renn i vinter. Må vi avlyse på grunn av kulde neste gang, må vi se om vi kan flytte rennet til en annen dato, forklarer hun.