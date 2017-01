- Vi tapte kampen før den startet

Lørdag spilte Rennebu damelag i håndball sin første kamp i det nye året. På andre banehalvdel sto serieleder Rindal. Med Rennebu på en tredjeplass på tabellen, lå det i kortene at det skulle bli en jevn og spennende match.

Slik ble det ikke. Bortelaget tok kontrollen fra første kast. Etter ti minutter ledet Rindal 8-2. Rennebu fikk mer enn nok med å forsvare seg. 20 minutter spilt og rindalingene ledet 12-4.

Åtte minutter før pause tok Rennebu-trener Olaug Margrete Hoel Knutsen timeout. Hun var ikke fornøyd med jentenes spill. Lagene gikk til pause på stillingen 6-14.

Spilte seg opp i andreomgang

Andreomgang startet som første halvdel sluttet. Rindal fortsatte å dominere og ledet 18-9 da det var 20 minutter igjen å spille. Men de siste 20 minuttene ble bedre for Rennebu.

De oransjekledde fikk mer fart på ballen og spilte mer som et lag. Stillingen var 11-22 ti minutter før slutt. Og da dommeren blåste av kampen hadde de rukket å score seks mål til. Kampen endte 17-27. Rennebu tapte andreomgangen med bare to mål.

- Jeg er veldig imponert over spillet til Rindal i dag. Med fart og skuddpresisjon var de vanskelige å slå. Vi ga egentlig opp kampen fra starten av, forteller trener Hoel Knutsen til Opdalingen.

Spesielt imponert ble hun over Rindals målvakt. Keeperen sto som en levende vegg og stoppet nærmest alle skudd fra Rennebu-spillerne.

- Vi møtte et godt lag

Det var ingen god stemning blant Rennebu-spillerne etter kampen, men alle var de enige om at de møtte et bedre lag og at deres egen innsats må forbedres til neste kamp.

- Vi blir for trege og stillestående. Vi jobber ikke som et lag. Vi skjerpet oss i andreomgang og fikk inn flere mål. Men vi må bare innse at vi møtte et godt lag, oppsummerer spillerne kampen.

Søndag venter nok en toppkamp for damelaget. Da kommer tabelltoer Ålen til Rennebu-hallen. Forrige lagene møttes i Ålen tapte Rennebu 24-29. Det er derfor et revansjelysten Rennebu-lag.

- I morgen skal vi være på fra starten av. I dag tapte vi kampen før den startet, forteller damene.