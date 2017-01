Rennebu damelag revansjerte seg mot Ålen

Søndag ventet nok en toppkamp for Rennebu damelag. Tabelltoer Ålen tok turen til Rennebuhallen. Forrige gang lagene møttes tapte Rennebu 24-29. Det var derfor et svært revansjelysten Rennebu-lag.

De orasjekledde var også ivrige på å levere en bedre forestillingen enn de gjorde mot Rindal på lørdag.

Kampen hjemme mot Ålen startet som forventet. Harde dueller og høy fart. Etter ti minutter sto det 5-4 på tavlen. Etter 20 minutter spilt ledet Rennebu 9-8. Til pause lå Rennebu under 11-13.

Dramatiske sluttminutt

Andreomgang fortsatte lagene å spille jevnt. Spillerne ga alt i duellene og leverte fine scoringer. Seks minutter ut i andre halvdel av kampen utlignet Rennebu til 14-14.

Og da stillingen ble 15-14 med 20 minutter igjen av kampen, så ikke spillerne fra Rennebu og Oppdal seg tilbake. Med ti minutter igjen å spille ledet hjemmelaget 20-18.

Sluttminuttene ble et nervedrama uten like. Rennebu-trener Olaug Margrete Hoel Knutsen manet laget sitt til kamp fra sidelinjen.

Ålen kunne tatt igjen Rennebu på et straffekast to-tre minutter før slutt, men en meget god Laila Svahaug mellom stengene, sørget for at Rennebu trakk det lengste strået og vant kampen 22-21. Keeperen hadde flere feberredninger i kampen.

Søndagens seier sørget for at Rennebu nå ligger à poeng med Ålen på en tredjeplass.