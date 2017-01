Trente på Tenerife

Turid Loe og Rakel Bakke trente også litt sammen i Oppdal sist sommer. Turid (23) er blitt seniorløper og er allerede kvalifisert til sommerens senior-NM. Hun løp for Vollan Oppdal Friidrett inntil for et drøyt år siden, og løper for Selsbakk så lenge hun studerer i Trondheim.

Rakel Bakke (16) er fra Melhus og er blant landets beste sprintere i sin klasse. I fjor løp hun for Børsa, men hun har nå valgt å melde seg inn i Vollan. Årsaken til det skyldes at hun trivdes godt i miljøet i VOF sist sommer og den trenerhjelpen hun får i klubben.

Familien Bakke har hytte ved Skarvatnet i Oppdal, samtidig med at de har familiære røtter i Oppdal.

50 grader forskjell

Friidrettskretsen og Selsbakk IF har organisert treningssamling på Tenerife først i januar i flere år. Her møtes utøvere fra flere klubber og trener sammen og inspirerer hverandre.

Utøvere fra Oppdal har trent på Tenerife for mange år siden også. Det finnes bane og veier å løpe på og styrketreningsmuligheter. Temperaturen på øya som har Spanias høyeste fjell, Teide, var ganske forskjellig i forhold til Oppdal første uka i år. Mens oppdalingene så termometeret krype ned mot 22 minus, var det 28 grader pluss i sola for jentene.

Turen frister nok til gjentagelse også neste år.