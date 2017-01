Omtales som «nye curlingstjerner»

Team Minera Skifer vant mot Team Ulsrud i Perth Masters-finalen i Skottland søndag kveld. Med sifrene 7-2 ble laget til Thomas Ulsrud overkjørt.

Det er ikke første gangen oppdalslaget har slått laget i klovnebokser. I fjor vant Team Minera Skifer NM-finalen mot nettopp Team Ulsrud.

- Det var veldig artig å slå dem. Vi slo dem i fjor også, men det er klart at det morsomt å vise at vi puster dem i nakken. Vi har mindre ressurser, men vi satser hardt, og nå har vi kommet opp på nivå med dem, sier Marcus Høiberg til vg.no.

Riksavisen skriver videre at VM-billetten kan ryke for Team Ulsrud. Høiberg forteller at de ønsker seg billett til VM.

- Vi jobber for å komme til VM. Men det er tøft å skulle kvalifisere seg foran Ulsrud. For at vi skal kunne komme til VM, må vi ha et visst antall poeng i internasjonale turneringer før NM. Og så må vi slå dem i NM. Og dersom vi har klart det, må vi slå dem i en best av tre-serie. De har gjort det såpass bra tidligere, så derfor har forbundet valgt å gi dem den muligheten, forteller han til VG.

Curlinglegenden Pål Trulsen skryter av Minera Skifer, og mener laget fra Oppdal nærmer seg for hvert år. Han tror samtidig det skal mye til for at Thomas Ulsrud mister plassen som skip til vårens VM i Edmonton.