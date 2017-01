Debuterte med 27. plass i Norgescupen

I helga arrangeres Norgescupen på Nes i Akershus, ikke så langt fra Gardermoen. Det er over 1000 deltakere tilsammen i klassene kvinner 17 år, kvinner 18 år, kvinner 19-20 år, menn 17 år, menn 18 år og menn 19-20 år.

Oppdal IL er representert med to utøvere denne helgen, Nora Røtvei og Kaja Sandsten. De skal konkurrere i henholdsvis klassene K17 og K19-20. Helga starter med intervallstart 5/10 km, før det er klassisk sprint på lørdag og 5/10/13 km klassisk intervallstart på søndag.

Kjetil Sandsten skal være tilstede på Nes hele helgen, og han forteller at han i første omgang skal få jentene til å forstå at langrenn ikke handler om kun liv eller død.

- Det skal være morro, og har du en dårlig dag, må du klare å legge den bak deg og fokusere på neste løp. Ingen skal deppe og vi skal glede oss sammen, sier han.

For Nora Røtvei ble dette en veldig positiv oppleve i hennes aller første renn i Norgescupen. Hun gikk inn til en 27. plass under fem kilometeren i dag og var 01:41.9 bak vinneren, en debut med et smell!

- Er bedre i klassisk

Nora Røtvei har valgt å satse på langrenn og har startet på Meråker videregående. Dette blir hennes første Norgescup og Kjetil Sandsten forteller at hun har gode løp tidligere denne sesongen å se tilbake til.

- Norgescupen kan ikke sammenliknes med andre renn hun har gått, for dette er utrolig stort med over 1000 deltakere på startstreken. Det blir veldig spennende å se hvordan hun takler dette, forteller Sandsten.

Han forteller at Nora så langt har vært hakket bedre i klassisk, men at hun takler begge stilartene godt.

Turbulent oppkjøring

For Kaja Sandsten har denne sesongen vært alt annet enn en dans på roser. Hun var på gang før jul, men ble rammet av influensa 1. juledag. Dermed har hun ikke fått trent slik hun har ønsket.

- For Kaja sin del handler denne helga om å få et startnummer på brystet og bruke helga som en gjennomkjøring og for å se hvordan kroppen responderer, sier Sandsten.

Dette blir også Oppdalsjentas første Norgescup på ett år.

- For begge jentene blir helgas renn en ny opplevelse, og vi har ingen forventinger om at de skal kjempe i toppen. Det er et utrolig høyt nivå på de aller beste, men disse rennene lever sitt eget liv. Plutselig kan være blant de beste, sier Sandsten.

- Imponerende plassering

Fredrik Frich er også tilstede på Nes. Han er egentlig skiskytter, men har vært plaget av sykdom, og holder på å bygge seg opp igjen. Under dagens 10 kilometer friteknikk gikk han inn til en 88. plass i klassen M19-20.

- En imponerende plassering, forteller Sandsten.

- Det er et utrolig høyt nivå i klassen, så plasseringen til Fredrik er kjempebra, sier Sandsten.