Tour-stjernene tilbake i verdenscupen

Heidi Weng, Martin Johnsrud Sundby og de øvrige norske Tour de Ski-profilene er som ventet tilbake i verdenscupen i svenske Ulricehamn kommende helg.

Norges Skiforbund sender 16 utøvere til de kommende konkurransene i Sverige.

Weng, Johnsrud Sundby, Ingvild Flugstad Østberg og flere andre norske stjerner bevilget seg en frihelg mens konkurrentene gikk sprintrenn i italienske Toblach sist helg. Nå er batteriene ladet etter den tøffe Tour de Ski-avslutningen.

Lørdag skal det gås 10 og 15 kilometer fri teknikk i Ulricehamn. Søndag er det stafetter.

Ulricehamn, som ligger drøyt 10 mil øst for Göteborg, arrangerer verdenscuprenn for aller første gang. Arrangørene har jobbet på spreng for å få på plass nok snø i det tradisjonelt snøfattige sør- og midt-Sverige.

Den norske troppen ser slik ut:

Menn: Mattis Stenshagen (Follebu), Anders Gløersen (Rustad), Daniel Stock (Lillehammer), Simen Andereas Sveen (Ring), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Finn Hågen Krogh (Tverrelvdalen), Martin Johnsrud Sundby (Røa), Mathias Rundgreen (Byåsen).

Kvinner: Marit Bjørgen (Rognes), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik), Silje Øyre Slind (Oppdal), Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Heming), Ragnhild Haga (Åsen), Kari Øyre Slind (Oppdal), Heidi Weng (BUL), Lotta Udnes Weng (Nes).