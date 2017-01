Ser fram til en ny skyttersesong

– Rennebu skytterlag er godt i gang med planleggingen av et nytt skytterår. Som vanlig er det innendørstevnet i 15-metersbanen på Berkåk som er lagets første arrangement. Stevnet som går av stabelen 17.-21. januar, og pleier å være populært blant skytterne, hvor det i fjor deltok 160 skyttere, forteller pressekontakt i Rennebu skytterlag, Otte Hårstad.

I februar har de årsmøte og den tradisjonelle skytterlagsfesten, hvor de ser tilbake på året som har gått og gjør litt ekstra stas på de mest aktive medlemmene.

– Første helga i april skal laget arrangere landsdelskretsstevnet i feltskyting. Et krevende arrangement rennbyggene har lite erfaring med fra tidligere, men vi har stor tro på at det skal gå bra. Og i mangel av en feltarena tar vi i bruk Voll skole og jordene i nærheten, sier Hårstad.

Det tradisjonsrike Arve Bakk minnestevne, som er en del av Tour de Orkla, har de siste årene vært Midt-Norges største åpne banestevne med nesten 300 deltakere. Det tar lang tid å bygge opp et godt rykte som arrangør av skytestevner, og Rennebu skytterlag har i mange år gjort sitt ytterste for at skytterne skal bli fornøyde, og dermed komme tilbake til Rennebu.

Lagets aktive skyttere er forlengst i gang med innendørssesongen og treningsforberedelsene til vinterens feltsesong og sommerens banesesong.

Flere av skytterne har rykket opp en klasse, og møter dermed nye utfordringer. Men med et godt støtteapparat i laget ser det ut til å gå bra. Lars Halland, som nå skyter i klasse junior 16-17 år, vant årets to første stevner på Os og Tynset med sterke resultater. Også en annen merittert skytter gjorde sine saker bra, Mona Isene vant stevnet på Os med 348 poeng.

- Monas gamle skytterlag Førde skal i år arrangere landsskytterstevnet, som naturlig nok er et av høydepunktene for de fleste skytterne. Det er ni år siden forrige gang landsskytterstevnet ble arrangert i Førde, da Mona ble skytterprinsesse første gang, sier Hårstad.