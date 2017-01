Alt er klart til helga og Oppdal Curlingklubb gleder seg til å ta imot curlinglagene som kommer til Oppdal for å delta i junior-NM.

– Vi er kjent for å gjennomføre gode arrangement, og jeg er sikker på at arrangementsansvarlig Ola Forbregd har alt under kontroll, forteller Stein Mellemseter i Oppdal Curlingklubb til Opdalingen.

I år er det åtte guttelag og fire jentelag som er påmeldt til junior-NM. Halvparten av lagene kommer fra Oppdal.

– De siste årene har vært på det antallet. Resten av lagene kommer fra Lillehammer, Oslo og Trondheim, sier han.

Godt jentemiljø i klubben

Dette er ikke første gangen Oppdal arrangerer junior-NM.

– For klubben er dette i første omgang viktig for våre spillere. De får spille på hjemmebane og de slipper reisekostnader. Det er forventninger i curlingmiljøet at Oppdal tar på seg større curlingarrangement. Vi er jo det curlingmiljøet i Norge som er mest aktiv, forteller Mellemseter.

Han forteller videre at curlingklubben arrangerer minimum et NM i året. I palmehelga går også mix-NM av stabelen i Oppdal.

– Dette er i hovedsak en seniorturnering, men det vil nok delta en god del juniorene denne helga. Jeg håper også at det blir en del nykomponerte Oppdalslag som kommer til å delta på mix-NM. Vi har den siste tiden fått et godt jentemiljø her i klubben, hvor det tidligere har vært en begrensning. Nå er vi like store på jentesiden som på guttesiden og det er veldig positivt, sier han.

– Blir utrolig morsomt

I løpet av helga kommer det til å være rundt 15–20 mann i sving fra klubben.

– Det kommer til å bli fullt kjør fra morgen til kveld. Vi starter turneringen på fredag ettermiddag og finalene spilles søndag formiddag. Og det er flere Oppdalslag som har stor sjanse til å bli norgesmester.

– Det er utrolig morsomt å få være med å arrangere et så stort arrangement. Jeg føler meg trygg på at de som tar ansvar har både erfaring og kunnskap til å løse oppgavene veldig bra, sier han.

Mellemseter forteller at det så langt har vært en veldig god sesong for Oppdalslagene.

– De største prestasjonene er det Team Minera Skifer som står for. De har tatt store steg og er helt i toppen i den europeiske eliten. Det er ingen tvil om at de er en stor inspirasjon for de yngre medlemmene i klubben. Oppdal curlingklubb rir for tiden på en medgangsbølge, sier han.