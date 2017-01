- Fortsatt mulig å delta

Innendørsstevnet i regi av Rennebu skytterlag samler over 150 forhåndspåmeldte skyttere fra hele Midt-Norge. Stevnet ble åpnet på tirsdag, og pågår hele uka, helt frem til de siste skytterne entrer standplass lørdag ettermiddag.

En stor delegasjon skyttere fra Opdal og Midtbygden skytterlag, med mange unge og lovende skyttere, møtte torsdag kveld opp på stevnet og gjennomførte sine serier på 15 meters innendørsbanen på Berkåk.

Har du ennå ikke meldt deg på, men har lyst til å teste ut din personlige treffsikkerhet, er det bare å ta turen til Berkåk. Og det gjelder skyttere uansett klasse og i alle aldre.

Arrangøren er godt fornøyd med påmeldingen, men ønsker selvsagt å fylle opp alle plassene. Derfor er det ennå ikke for sent for etternølerne å melde seg på. Enkelt er det også.

- Vi har noen ledige plasser fredag kveld og på lørdag. Det er bare å møte opp på innendørsbanen og ta kontakt med representantene fra skytterlaget som sitter der, oppfordrer Bjørn Inge Haugset i Rennebu skytterlag.