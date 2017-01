Her kan du følge Elias Ishoel LIVE

I helga er det klart for den fjerde runden AMSOIL Championship Snocross-serien, og denne gangen har Snocross-sirkuset flyttet seg til Deadwood i South Dakota med US Air Force Snocross National.

I forrige runde tok Elias Ishoel tok sin første Pro Open-seier og det blir spennende å se om han klarer å havne øverst på pallen også denne runden.

Følg Elias direkte lørdag kveld

Elias skal kjøre flere løp i helga. Natt til søndag er det nye muligheter for snøscooterkongen. Løpene følger du direkte på opdalingen.no. Under finner du tidsskjema for kvelden i norske tider.

Kl. 22.30 - trening

Kl. 00.50 - trening

Kl. 02.20 - runde 1

Kl. 03.35 - runde 2

Kl. 04.45 - LCQ

Kl. 05.05 - finale