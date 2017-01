- Veldig deilig at Hovden har åpnet for sesongen

Lørdag var det duket for åpning av anlegget i Hovden, noe som mange har etterspurt lenge. Men på grunn av for lite snø, har ikke anlegget kunne åpne før nå.

Da Opdalingen sjekket temperaturen i bakken lørdag formiddag, var det allerede en god del i bakken. Både barn, foreldre, unge og voksne hadde tatt turen for å teste forholdene i "The Hill".

- Ventet lenge på dette

En av de som hadde tatt turen til Hovden denne lørdagen, var Helena Hørte Søfteland (19). Hun er inne i sitt tredje år ved Oppdal Alpin Elite.

- Det var veldig deilig å kjøre ned Hovden igjen. Dette har vi ventet lenge på. På tampen av sesongen i fjor ville vi bare bli ferdig med bakken, siden vi kjørte her hver dag. Men etter jul i år har vi bare ventet på at bakken skulle åpne, forteller hun til Opdalingen.

19-åringen er opprinnelig fra Bergen, men har flyttet til Telemark. Så flyttet hun åtte timer for å kunne satse på alpint.

- Miljøet og skolen her er veldig bra. Alle bor på hybel og vi blir en veldig sammensveiset gjeng. Mye av grunnen for at jeg valgte Oppdal var at det var det var mange jenter som gikk her da jeg startet. I tillegg er bakkene her veldig bra, sier hun.

Været de siste dagene har vært mer assosiert med vår enn med en vinterdag i midten av januar. Det merkes også i Hovden.

- Forholdene var helt greie, det var veldig bløtt. I dag tidlig var det veldig bra, men nå som det kommer flere til i bakken, har det blitt mer rullesnø, sier Hørte Søfteland.

Målet for 19-åringen denne sesongen er få flere topp tre plasseringer.

- Sesongen begynte dårlig. Jeg avsluttet ganske bra i fjor, og hadde høye forventinger til meg selv. Men etter jul har det gått bedre og har fått en god del topp ti og topp fem plasseringer i renn jeg har deltatt i. Jeg håper jeg kan ta steget opp å vinne noe etterhvert, sier hun.

Hun har ikke noen spesiell favorittdisiplin, hun liker både fart og de mer tekniske øvelsene.

- Artig med slalåm

Kompisene Sverre Halseth Nypan (10) og Emil Nygård Erland (10) fra Trøndelag har denne helga tatt turen til hytta i Oppdal.

- Vi gleder oss veldig til vi skal kjøre ned Hovden. Vi har gledd oss lenge til det, forteller de til Opdalingen.

De har tidligere kun kjørt i Vangslia, og nå er de lystne på å teste ut nye bakker.

- Det som er artig med alpint er å kjøre fort. Og å gjøre noen hopp og triks, forteller de.